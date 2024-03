PS predstavilo kandidátku do eurovolieb, má ambíciu ich vyhrať

Bratislava 6. marca (TASR) - Progresívne Slovensko má ambíciu vyhrať tohtoročné voľby do Európskeho parlamentu. Vyhlásil to predseda hnutia Michal Šimečka na stredajšom predstavení kandidátnej listiny. Cieľom je podľa neho získať aspoň štyri mandáty. Jednotkou kandidátky PS bude Ľudovít Ódor, nasleduje Ľubica Karvašová, Martin Hojsík, Veronika Cifrová Ostrihoňová a Michal Wiezik.



"Kandidátka je plná slušných ľudí, odborníkov, takí, ktorí sú odhodlaní od prvej sekundy robiť v prospech Slovenska a ukazovať na Západe, kam patríme," vyhlásil volebný líder Ódor. Ako načrtol, už teraz pripravujú programové tézy, ktorými hlavnými prioritami sú budúca generácia, európske ukotvenie Slovenska a konkurencieschopnosť Slovenska. Tvrdí, že naši partneri musia vidieť, že Slovensko nie je len premiér Robert Fico (Smer-SD).



Šestkou kandidátky bude Lucia Yar, nasleduje Miroslav Kocúr, Vanda Rogovská, Krisztián Váradi, Lucia Francescato, Andreas Rusnák, Sofia Karina Trommlerová, Marek Štefanisko, Mária Kočnerová a Martin Poliačik.



Šimečka vyzdvihol, že hnutie sa postavením kandidátky neoslabuje, ale, naopak, do politiky sa dostávajú noví ľudia. Ako tiež ocenil, do Európskeho parlamentu nekandiduje nikto z klubu PS v Národnej rade SR. Kandidáti podľa neho nejdú do europarlamentu oddychovať. Ako podotkol, sú to aktívni odborníci, nie vyslúžilí politici.



Slováci budú 8. júna voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.