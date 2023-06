PS predstavilo program pre podporu rovnosti všetkých ľudí

Bratislava 26. júna (TASR) - Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) chce napomáhať rovnosti príležitostí a efektívnej ochrane ľudských práv i podporovať prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu. V svojom programe sa zameriava aj na náboženskú neutralitu štátu a odluku cirkvi od štátu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedli členovia hnutia.



PS sa bude zasadzovať za rovnosť párov rovnakého pohlavia a znižovanie stereotypného vnímania menšín. Chce tiež presadiť prijatie etického kódexu a minimalizovať tak nenávistné prejavy, ktoré sa na pôde parlamentu šíria do spoločnosti. "V podpore rozmanitosti by mal byť štát kľúčovým aktérom a vytvárať základy spoločnosti, ktoré zabezpečia rešpekt a prijatie pre všetkých ľudí bez ohľadu na ich identitu," uviedla podpredsedníčka a kancelárka hnutia Lucia Plaváková.



V súvislosti s odstránením rodovo podmieneného násilia hnutie opätovne predloží do parlamentu návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách. Chce tiež zaručiť systémové financovanie zariadení núdzového bývania.



Cieľom programu je aj dôsledné uplatňovanie ústavného princípu nábožensky neutrálneho štátu vo všetkých oblastiach. "Zavedieme preto moderný spôsob financovania cirkví cez špeciálny daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie zabezpečované jej členmi, členkami, sympatizantmi a sympatizantkami, nezávisle od štátu," dodala členka predsedníctva Zora Jaurová.