Remišová: Fico rečami o slovenských vojakoch na Ukrajine straší ľudí

Bratislava 26. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) klame a straší ľudí svojimi vyjadreniami o prípadnej možnosti vyslať slovenských vojakov na územie Ukrajiny na základe bilaterálnej dohody. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa parlamentu Veronika Remišová. Fico v pondelok vylúčil prípadnú účasť slovenských vojakov na území Ukrajiny. Dodal, že viaceré členské štáty NATO a EÚ uvažujú o tom, že na bilaterálnej báze pošlú na územie Ukrajiny svojich vojakov. Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal splniť svoj záväzok k tejto téme a odstúpiť z funkcie.



"Robert Fico odporným spôsobom klame a straší ľudí, keď tvrdí, že Slováci budú musieť ísť bojovať na Ukrajinu. Táto otázka nikdy nebola na stole a je to absurdné klamstvo, ktoré Fico používal na šírenie strachu a nenávisti, aj keď bol v opozícii," uviedla v stanovisku Remišová. Tvrdí, že Fico straší, aby prekryl to, že vláda napríklad nerieši vysoké ceny potravín a palív. Dodala, že vláda vystavuje Slovensko riziku izolácie a medzinárodnej hanby.



Hnutie Slovensko reagovalo, že premiér by mal odstúpiť z funkcie. "Verejne sa zaviazal, že slovenských vojakov nevyšle na Ukrajinu, aj keby ho to stálo funkciu predsedu vlády. Keďže Slovenská republika sa očividne nechystá vyslať svojich vojakov na Ukrajinu, mal by celý svoj verejný záväzok dodržať a odstúpiť z funkcie," uviedlo hnutie v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky.



Fico ešte v nedeľu (25. 2.) deklaroval, že urobí všetko pre to, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne, aj keby ho to malo stáť funkciu premiéra.



PS: Premiér hazarduje s verejnou mienkou, robí falošnú marketingovú operáciu



Premiér Robert Fico (Smer-SD) hazarduje s verejnou mienkou a predvádza falošnú marketingovú operáciu s cieľom odviesť pozornosť od domácich problémov. Predseda Progresívneho Slovenska a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka to uviedol v pondelok. Poslanec Tomáš Valášek zdôraznil, že aj keď Fico naznačoval možnú spojeneckú operáciu, nič podobné sa neplánuje. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia strany.



"Minulý týždeň som strávil tri dni služobne v NATO, v diskusiách s diplomatmi a predstaviteľmi Aliancie. Žiaden plán na nasadenie vojakov do bojov neexistuje. V hre je vraj rozšírenie súčasnej pomoci s technikou, možno aj na území Ukrajiny, ale Slovensku nehrozí žiaden postih, ak sa k tejto dobrovoľnej iniciatíve nepridá," skonštatoval Valášek.



Poslanec vyzval premiéra, aby odtajnil agendu pondelňajšej schôdzky v Paríži, aby si ju verejnosť mohla porovnať s jeho slovami. "Opakované polopravdy či klamstvá Fica spôsobujú, že ak budeme niekedy potrebovať v Bruseli presadiť niečo pozitívne pre Slovensko, partneri nás odmietnu," upozornil Valášek.



Fico podľa Šimečku klame o zaťahovaní Slovenska do vojny. Líder PS ho vyzval, aby predstavil svoj mierový plán, keďže pre jeho absenciu neustále kritizuje Európsku úniu. Ak takýto plán nemá a Slovensko sa nechce pridať k pomoci Ukrajine, bolo by podľa Šimečku lepšie, ak by Fico na stretnutie lídrov štátov EÚ a NATO do Paríža ani nešiel.



V Paríži sa v pondelok stretne približne 20 predstaviteľov EÚ a NATO, aby ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vyslali posolstvo európskeho odhodlania v otázke Ukrajiny a vyvrátili naratív Kremľa, že Rusku je súdené víťazstvo vo vojne. S odvolaním sa na Elyzejský palác o tom informovala agentúra Reuters.



Predseda vlády v súvislosti s účasťou na rokovaní informoval, že Slovensko nebude na bilaterálnej báze ponúkať Ukrajine možnosť spolupráce v podobe účasti slovenských vojakov na území Ukrajiny.