PS: Premiér opustil občanov SR, cestu za Putinom by mal vysvetliť

Bratislava 2. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) opustil občanov Slovenska a nerieši ich problémy, iba seba. Cestu do Moskvy a stretnutie sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom by mal vysvetliť parlamentu, ktorému sa zodpovedá. Slovensko zároveň čaká ekonomicky ťažký rok. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásili predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Avizovali, že budú spolu s opozičnými partnermi iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.



"Budeme žiadať uznesenie národnej rady, z ktorého bude zrejmé, či existuje v zákonodarnom zbore, ktorý reprezentuje občanov, väčšina pre prozápadnú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. To je prvý krok, dalo by sa povedať, taký nevyhnutný test. Na stole zostáva aj otázka vyslovenia nedôvery premiérovi," vyhlásil predseda hnutia a poslanec NR SR Michal Šimečka (PS). Mimoriadna schôdza by podľa neho mohla byť na budúci týždeň či týždeň potom.



Návrh na vyslovenie nedôvery vláde by mohol podľa predsedu hnutia prísť, keď bude mať reálne šance na úspech. Opozičné hnutie zároveň oznámilo, že iniciovalo zasadnutie Výboru NR SR pre európske záležitosti, ktoré by malo byť 10. januára. Predstavitelia hnutia by chceli, aby sa na ňom zúčastnil aj premiér Fico a vysvetlil svoju cestu do Moskvy.



Šimečka na tlačovej konferencii zároveň podotkol, že Slovensko čaká z ekonomického hľadiska náročný rok aj pre zvyšovanie daní. Ako dodal, ekonomická situácia zasiahne každú rodinu. "Sú to stovky eur ročne a deje sa to pre takzvanú konsolidáciu, s ktorou vláda prišla, ktorá je falošná, lebo v skutočnosti neznižuje náš dlh, ktorá je antisociálna a ktorá, povedzme si pravdu, bola aj zbytočne drastická. Do toho príde tento rok v apríli nezmyselná transakčná daň, ktorá ešte viac prispeje k drahote, pretože firmy prenesú tieto náklady do cien služieb a cien tovarov," upozornil.