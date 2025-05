PS: Premiér Robert Fico v Moskve nereprezentuje Slovensko

Bratislava 9. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v Moskve nereprezentuje Slovensko. Jeho cesta je hanbou a zradou slovenských záujmov, aj keď hovorí, že životný priestor Slovenska je v Európskej únii (EÚ). Predstavitelia opozičného hnutia PS to uviedli na piatkovej tlačovej besede v reakcii na cestu premiéra na oslavy konca druhej svetovej vojny v Moskve, ktorú opätovne skritizovali.



Predseda PS a poslanec parlamentu Michal Šimečka pripomenul, že Fico sa na týchto oslavách zúčastnil ako jediný z lídrov Európskej únie. O tom, že premiér v Moskve nereprezentuje Slovensko, svedčia podľa Šimečku aj štvrtkové (8. 5.) verejné zhromaždenia po celom Slovensku. „Zahraničná politika tejto vlády nás ťahá na východ, mimo Európy, niekam do ruskej sféry vplyvu a my potrebujeme sformulovať jasnú politickú alternatívu, ktorá túto vládnu koalíciu porazí a vráti Slovensko tam, kde patrí, do Európy,“ vyhlásil Šimečka.



Člen PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok si kládol otázku, čo si môžu partneri v EÚ o Ficovej ceste myslieť. Podľa Korčoka Fico v ich očiach už z EÚ odišiel. „Je to hrubé poškodzovanie záujmov Slovenskej republiky. Táto cesta je fraškou a divadlom pre domáce publikum, kde Fico ignoruje záujmy SR,“ zhodnotil Korčok s tým, že premiér podľa neho v konečnom dôsledku ťahá Slovensko preč z Únie. Kritiku vyjadril aj ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi (Smer-SD) za to, že sa nezúčastnil na piatkovom neformálnom stretnutí šéfov diplomacií EÚ v ukrajinskom meste Ľvov. Podľa Koročokovych slov bráni Fico Blanárovi „chodiť do práce“. Zároveň vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby sa k celej situácii vyjadril.



Poslankyňa parlamentu Beáta Jurík (PS) v tejto súvislosti podotkla, že Fico by mal navštíviť okupované ukrajinské územia.



Predseda vlády SR odletel vo štvrtok (8. 5.) do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.