PS: Prieskumy v SND a SNG ukázali nárast nedôvery v rámci inštitúcií

Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanecké prieskumy v Slovenskom národnom divadle (SND) a Slovenskej národnej galérii (SNG) ukázali, že v oboch inštitúciách je pochmúrna atmosféra. Nepremyslené zmeny v ich vedení spôsobili chaos, vnútorný rozvrat a narastajúcu nedôveru medzi vedením a zamestnancami. Poukázala na to podpredsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS), ktorá prieskumy iniciovala.



"Nie je jasné, kam sa tieto inštitúcie uberajú, do akej miery sa môžu spoliehať na nejakú kontinuitu a taktiež, aká bude ich činnosť v najbližších mesiacoch a rokoch," povedala Jaurová novinárom.



Kritická situácia je podľa PS v dielňach SND. "Generálna riaditeľka na prieskume priznala, že kostýmová výroba, ktorá v súčasnosti funguje v novostavbe národného divadla, tam funguje protizákonne," povedala poslankyňa a s tým, že to môže ohroziť chod divadla. Prieskum tiež podľa nej ukázal rozpor medzi vedením SND a vedením Činohry SND najmä o spôsobe spoločenského angažovania sa hercov a ich zapojenia do štrajkovej pohotovosti. "Na priamu otázku generálna riaditeľka potvrdila, že bude podnikať kroky voči tomu, aby napríklad herci už nemohli čítať výzvy na predstaveniach," doplnila Jaurová.



Poslanci sa pýtali aj na obdobie "bezvládia" po odvolaní generálneho riaditeľa divadla Mateja Drličku v auguste, keď nemalo SND takmer štyri týždne nového štatutára. Podľa Jaurovej SND k tomu nedodalo materiály, ale generálna riaditeľka Zuzana Ťapáková potvrdila, že doklady odovzdali prokuratúre.



V SNG poslanci takisto vnímajú nedôveru medzi riaditeľom a zamestnancami. "Riaditelia sa tu pokúšajú robiť nejaké kroky, ktoré absolútne nevychádzajú z poslania tejto inštitúcie, ale ani sa nesnažia porozumieť, ako inštitúcia funguje," uviedla Jaurová v reakcii na bývalého povereného riaditeľa galérie Antona Bittnera a súčasného povereného šéfa Miloša Timka. Šéf galérie mal tiež poslancom povedať o prepúšťaní zamestnancov, medzi nimi sa chystá prepustiť aj troch "seniorných" kurátorov z piatich vrátane odvolanej riaditeľky SNG Alexandry Kusej a šéfky marketingu. "Dôvod, pre ktorých plánuje prepustiť, nie je konsolidácia, ale to, že ich považuje za ľudí, ktorí škodia dobrému menu galérie," doplnila poslankyňa. Vedenie SNG podľa nej zatiaľ žiadne ekonomické rozhodnutia neurobilo, ale zazmluvnili len množstvo konzultačných firiem.



Bittner v reakcii na poslanecký prieskum reagoval, že poslancov oboznámil s informáciami týkajúcimi sa hospodárenia SNG v roku 2023 a v prvej polovici roka 2024. Upozornil ich na porušovanie zákonov a interných predpisov SNG zo strany zamestnancov, neexistenciu ucelenej dlhodobej koncepcie rozvoja, tiež na prezamestnanosť. V stanovisku upozornil aj na absenciu oddelenia interného auditu a kontroly či nízke vlastné tržby z aktivít v galérii. Vzhľadom na tieto zistenia sa podľa neho nanovo pripravuje organizačná štruktúra, ktorá zohľadňuje aj pripravovanú konsolidáciu verejných financií.



Bývalý šéf SNG tiež hovorí o dlhodobom katastrofálnom stave nehnuteľností SNG, ktorý obmedzuje prevádzkyschopnosť. Upozornil na podozrenie z nedodržiavania rozpočtových pravidiel a interných predpisov a hovorí tiež o podozrení na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami a na netransparentné nadobúdanie zbierkových predmetov. Výhrady mal aj k starostlivosti o majetok SNG.



Bittner verí, že poslanci podporia vykonanie komplexných auditov a podporia navrhované opatrenia v oblasti "finančnej stability, plánovaných rozvojových aktivít, ako aj odpolitizovanie SNG ako národnej kultúrnej erbovej inštitúcie".