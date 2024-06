PS: Príprave lex atentát nepredchádzala analýza toho, čo sa stalo

Bratislava 27. júna (TASR) - Príprave lex atentát nepredchádzala dôkladná analýza toho, ako mohlo k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) dôjsť, aké boli zlyhania a kde sú slabé miesta v bezpečnostných zložkách. Skonštatoval to predseda opozičného PS Michal Šimečka. Poslanci PS v Národnej rade (NR) SR zákon nepodporili. Kritizujú tiež obmedzovanie práv na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania.



"Od začiatku úvah o novej legislatíve v reakcii na atentát sme upozorňovali na to, že ešte predtým, než začneme niečo robiť v zmysle legislatívy, by bolo dobré, aby vláda, respektíve ministerstvo vnútra, predložilo analýzu toho, ako mohlo k atentátu dôjsť, aké boli zlyhania, kde sú slabé miesta v našich bezpečnostných zložkách a aby bola vyvodená zodpovednosť," uviedol Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii. Dodal, že na základe analýzy sa mohli navrhnúť riešenia, na ktorých sa mohla dohodnúť celá politická scéna.



Veľká väčšina opatrení v zákone podľa neho nesúvisí s atentátom. Nevidí dôvod na zasahovanie do základných politických práv. Šimečka dodal, že s atentátom nesúvisí ani doživotná renta pre predsedu vlády, nezvýši to jeho bezpečnosť. Pripomenul, že koalícia avizuje na jeseň predloženie lex atentát 2. Obáva sa, že vláda bude naďalej tému atentátu využívať na obmedzovanie slobôd. PS zvažuje tiež podanie na Ústavný súd (ÚS) SR.



PS kritizuje aj zmeny v novele zákona o Audiovizuálnom fonde (AVF), keďže SNS predložila tesne pred hlasovaním pozmeňujúci návrh, ktorý zásadne mení pôvodnú novelu. Návrh podľa PS obmedzuje nezávislosť a verejnoprávny charakter fondu. Považuje ho za pokus o oslabenie fungovania fondu tak, že ministerstvo kultúry bude môcť ovplyvňovať jeho rozhodnutia. "To je v rozpore so základným zmyslom, pre ktorý verejnoprávne fondy existujú, teda, že o projektoch majú rozhodovať odborníci, nie politici," pripomenula poslankyňa Zora Jaurová (PS). O návrhu by mal parlament hlasovať ešte vo štvrtok.