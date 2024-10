PS: Región Novohrad zanedbávali za posledné desaťročia všetky vlády

Lučenec 11. októbra (TASR) - Región Novohrad zanedbávali za posledné desaťročia všetky vlády. Výsledkom je odchod mladých ľudí i horšia ekonomická situácia v porovnaní s inými regiónmi Slovenska. Na tlačovej konferencii pred výjazdovým zasadnutím poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska (PS) v Lučenci to uviedol predseda opozičnej strany Michal Šimečka.



Podľa PS všetky vlády za posledné desaťročia nevenovali regiónu Novohrad dostatočnú pozornosť. "Výsledkom je, že dnes z Lučenca, Veľkého Krtíša, Poltára a obcí v okolí húfne odchádzajú mladí ľudia. Tieto obce a mestá sa vyľudňujú desivým spôsobom. Ľudia odchádzajú na západ Slovenska ale často aj do zahraničia a už sa na Slovensko, nehovoriac o Novohrade, nikdy nevrátia," skonštatoval Šimečka.



Dôsledkom odchodu mladých ľudí z regiónu je podľa PS chýbajúca pracovná sila v južných okresoch stredného Slovenska. Nedostatok štátnych investícií sa zas odzrkadľuje v chýbajúcej alebo zanedbanej dopravnej infraštruktúre, horšej zdravotnej starostlivosti či nižšej kvalite vzdelávania.



Opozičná strana počas dvojdňového výjazdu do Novohradu podľa svojich slov absolvovala stretnutia s verejnosťou, starostami, primátormi, inštitúciami či podnikateľmi. Získané podnety a skúsenosti chce v budúcnosti využiť pri tvorbe parlamentných návrhov či vlastného programu.



"Napriek všetkým ťažkostiam, ktorým čelia primátori, starostovia, občianska spoločnosť, podnikatelia, sme tu videli množstvo úspešných projektov, iniciatív alebo inovatívnych firiem. To, čo potrebujú, je aspoň nejaká podpora od štátu, alebo aspoň to, aby im vláda nehádzala polená pod nohy," dodal Šimečka s tým, že s výjazdovými zasadnutiami chce strana pokračovať aj v ďalších regiónoch.



Ako uviedla podpredsedníčka PS Simona Petrík, v rámci regionálneho výjazdu v Novohrade sa strana rozprávala aj s ľuďmi, ktorí patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva a najviac pocítia dôsledky konsolidačných opatrení. Išlo napríklad o rodičov detí s autizmom, seniorov či opatrovateľky z Lučenca.



"Ich príbehy sa nepočúvajú ľahko, ale jednoznačne dokazujú, ako súčasnú vládu tieto skupiny obyvateľstva nezaujímajú a namiesto skutočnej pomoci v sociálnej oblasti robí neadresné a finančne neudržateľné opatrenia, ktoré neriešia systémové problémy," poznamenala Petrík.