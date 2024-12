PS: Represia situáciu zhorší, lekárov vyháňajú do zahraničia

Bratislava 8. decembra (TASR) - Vláda namiesto dohody s lekármi zvolila represiu. Uviedlo to hnutie PS v reakcii na nedeľňajší krok vlády, ktorá schválila doplnenie definície mimoriadnej situácie aj o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a tiež povinnosť zdravotníkov poskytovať v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie takúto starostlivosť.



"Teraz sa vyhráža trestami tým, ktorí v často nedôstojných podmienkach a s obrovským nasadením zachraňujú zdravie nás všetkých. Takýto prístup jednoznačne odmietame," uviedol predseda PS Michal Šimečka, narážajúc na ďalšie legislatívne úpravy, ktoré zavádzajú aj sankcie.



Opozičná strana kritizuje i fakt, že priamo s lekármi nediskutuje predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), spochybňuje aj úprimnosť snahy vlády dohodnúť sa s lekárskymi odborármi. "Ak by to vláda s rokovaniami myslela vážne, k takémuto zastrašovaniu by nepristúpila. Majú ešte niekoľko týždňov na to, aby našli dohodu, povedal poslanec Oskar Dvořák (PS). Mieni, že krok vlády posilní chuť zdravotníkov odísť do zahraničia.



Vláda v nedeľu schválila legislatívne úpravy, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede. Poukázal na to, že mimoriadna situácia sa má týkať konkrétnych okresov, verí však, že sa napokon vyhlasovať nebude a k dohode s Lekárskym odborovým združením (LOZ) príde. Pripomenul, že väčšina požiadaviek odborárov je splnená alebo sa plní, vrátane tých najvážnejších. Je presvedčený, že ak naozaj nejde len o platy, na výpovede nie je dôvod.