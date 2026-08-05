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PS: Rezort vnútra zrejme namontoval dopravné kamery ruskej výroby
Ďalším problémom podľa PS je, že ministerstvo vnútra nezverejnilo zmluvu na nákup zariadení.
Autor TASR
Bratislava 5. augusta (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. S informáciou prišlo opozičné PS, ktoré v tom vidí zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Otázne je podľa PS aj obstaranie týchto kamier. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) a spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor.
„Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvéry podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia,“ poukázal Bátor s tým, že namontované kamery sa zhodujú s ruským výrobkom. Technickú špecifikáciu má na západe tento výrobok schválenú v Chorvátsku a na Slovensku.
Upozornil, že štát má vo svojich registroch osobné údaje vodičov aj údaje o registrovaných autách. Kamery sa podľa neho dajú zneužiť na sledovanie pohybu techniky i osôb.
Ďalším problémom podľa PS je, že ministerstvo vnútra nezverejnilo zmluvu na nákup zariadení. „Je s najväčšou pravdepodobnosťou utajená. A preto sa pýtame, aký je dôvod takéhoto utajenia, keď takmer identické zariadenie už zverejnené v centrálnom registri zmlúv bolo a o tomto sa absolútne nič nehovorí,“ spytoval sa na tlačovej konferencii.
Spišiak poukázal, že projekt cestných kamier, zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov, je dlhodobý. Problém v montáži ruských modelov by videl i v kompatibilite s okolitými štátmi. „Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe,“ uviedol poslanec s tým, že sa západní partneri nebudú integrovať s ruským systémom.
„Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvéry podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa rozmiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia,“ poukázal Bátor s tým, že namontované kamery sa zhodujú s ruským výrobkom. Technickú špecifikáciu má na západe tento výrobok schválenú v Chorvátsku a na Slovensku.
Upozornil, že štát má vo svojich registroch osobné údaje vodičov aj údaje o registrovaných autách. Kamery sa podľa neho dajú zneužiť na sledovanie pohybu techniky i osôb.
Ďalším problémom podľa PS je, že ministerstvo vnútra nezverejnilo zmluvu na nákup zariadení. „Je s najväčšou pravdepodobnosťou utajená. A preto sa pýtame, aký je dôvod takéhoto utajenia, keď takmer identické zariadenie už zverejnené v centrálnom registri zmlúv bolo a o tomto sa absolútne nič nehovorí,“ spytoval sa na tlačovej konferencii.
Spišiak poukázal, že projekt cestných kamier, zabezpečujúcich dohľad nad cestnou premávkou a odhaľovanie priestupkov, je dlhodobý. Problém v montáži ruských modelov by videl i v kompatibilite s okolitými štátmi. „Mohli by sme sledovať organizovaných zločincov integrovane po celej Európe,“ uviedol poslanec s tým, že sa západní partneri nebudú integrovať s ruským systémom.