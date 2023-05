PS: Rozvíjanie členstva v EÚ je v záujme budúcnosti Slovenska

Bratislava 1. mája (TASR) - Rozvíjanie členstva v Európskej únii (EÚ) je v záujme budúcnosti Slovenska. Uviedlo to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) pri príležitosti 19. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Zároveň upozornilo, že čoraz viac ľudí členstvo spochybňuje.



"Politici si privlastňujú európske úspechy a naopak na EÚ hádžu vlastné zlyhania. Roky chaosu a dezinformácií napáchali veľké škody. Čoraz viac ľudí dnes spochybňuje naše členstvo v EÚ," povedal predseda hnutia a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.



Slovensko podľa jeho slov potrebuje novú energiu a víziu, aby opäť začalo dobiehať krajiny, ktoré sa mu vzdialili a dosiahli európsku kvalitu života aj politiky. "Vďaka členstvu v EÚ sme silnejšou, bohatšou, bezpečnejšou krajinou. Je v životnom záujme krajiny a našej budúcnosti ho chrániť a aktívne rozvíjať. A prvým krokom k tomu je normálna, odborná politika doma, na Slovensku," dodal.



Na Slovensku si pripomíname Deň pristúpenia Slovenskej republiky k EÚ od roku 2011. Do 15-člennej EÚ vstúpilo 1. mája 2004 v rámci jej dovtedy najväčšieho rozširovanie desať nových krajín. Okrem Slovenska aj Cyprus, Česko, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.