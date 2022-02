PS: Ruský útok na Ukrajinu je podlým aktom agresie

Bratislava 24. februára (TASR) – Ruský útok na Ukrajinu je podlým aktom agresie bez precedensu v modernej histórii Európy. Vyhlásil to nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku (PS) Tomáš Valášek. Strana útok odsudzuje a žiada vládu SR, aby podnikla všetky dostupné kroky na zastavenie ruskej agresie a pomohla Ukrajine.



"U nášho suseda sa bojuje aj o zvrchovanosť Slovenska. 'Prehreškom' Ukrajiny, ktorým Vladimir Putin odôvodnil vojnu, nie je nič iné než túžba Ukrajiny môcť sa slobodne rozhodnúť o vlastnom politickom zriadení a o svojej zahraničnej príslušnosti," zdôraznil Valášek. Tieto práva sú podľa neho nedotknuteľné a nemôžu byť Ukrajine upreté, "lebo po nej môžeme byť na rade my".



Ako ďalej uviedol, bolo by nebezpečné myslieť si, že obetovaním Ukrajiny bude Slovensko uchránené. "Iba rozhodným a principiálnym odmietnutím ruskej agresie a pomocou Ukrajine môžeme zabrániť Vladimirovi Putinovi v jeho pláne rozložiť povojnové usporiadanie v Európe, ktoré aj Slovensku v ostatných dekádach umožnilo stať sa slobodným a prosperujúcim štátom. Ukrajina bojuje aj za nás," doplnil.



PS preto žiada slovenskú vládu, aby poskytla Ukrajine humanitárnu pomoc a podporila zavedenie najprísnejších možných sankcií voči osobám v Ruskej federácii, ktoré sú za útok zodpovedné. Tiež volá po zvýšení vojenskej pomoci Ukrajine a preverení odolnosti SR nielen proti konvenčnej, ale aj hybridnej a informačnej vojne.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Konanie Ruska odsúdili prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Eduard Heger (OĽANO) či minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Zároveň vyjadrili Ukrajine solidaritu.