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PS sa nezhoduje so SIS na miere poskytovaných informácií výboru
Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) sa nezhoduje so Slovenskou informačnou službou (SIS) na miere poskytovaných informácií verejnosti a osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS. Zároveň tvrdí, že SIS bude zverejňovať výročné správy o svojej činnosti v novom formáte, čo kritizovalo. Informovali o tom členka osobitného výboru a poslankyňa za PS Zuzana Števulová a člen hnutia Peter Bátor na štvrtkovom tlačovom brífingu po skončení kontroly v SIS.
„My sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti, aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru,“ povedala Števulová.
V súvislosti so zverejňovaním výročných správ SIS uviedla, že SIS ich už nebude zverejňovať v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom. „Posledná zverejnená správa je z roku 2023. My sme už v parlamente prerokovali aj správu za rok 2024, čiže ja som čakala, že už bude dávno zverejnená. Pýtala som sa na to, bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím,“ doplnila Števulová.
Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov. Kritizoval, že bezpečnostné inštitúcie sú ticho. „Väčšina našej bezpečnostnej a politickej elity je dnes proruská a všetky problémy, ktoré zahŕňajú Rusko, tak jednoducho ututlávajú, tvária sa, že neexistujú, a už vôbec ich neriešia,“ odôvodnil.
„My sa nezhodujeme so Slovenskou informačnou službou na miere informácií, ktoré má poskytovať o bezpečnostnej situácii a svojej vlastnej činnosti jednak verejnosti vo vzťahu k budovaniu dôvery verejnosti, aj k upokojovaniu rôznych otázok, ale aj v miere údajov a informácií, ktoré má poskytovať nám ako členom kontrolného výboru,“ povedala Števulová.
V súvislosti so zverejňovaním výročných správ SIS uviedla, že SIS ich už nebude zverejňovať v takom rozsahu, ako bolo doteraz zvykom. „Posledná zverejnená správa je z roku 2023. My sme už v parlamente prerokovali aj správu za rok 2024, čiže ja som čakala, že už bude dávno zverejnená. Pýtala som sa na to, bolo mi povedané, že v krátkom čase bude zverejnený nový formát, ktorý bude informačne chudobnejší, s čím ja zásadne nesúhlasím,“ doplnila Števulová.
Bátor poukázal na zhoršenie bezpečnostnej situácie na Slovensku v posledných týždňoch, pričom spomenul viacero prípadov. Kritizoval, že bezpečnostné inštitúcie sú ticho. „Väčšina našej bezpečnostnej a politickej elity je dnes proruská a všetky problémy, ktoré zahŕňajú Rusko, tak jednoducho ututlávajú, tvária sa, že neexistujú, a už vôbec ich neriešia,“ odôvodnil.