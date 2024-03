PS sa pre zmeny v SIS obráti na tajnú službu aj na prokuratúru

Bratislava 7. marca (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) listom požiada Slovenskú informačnú službu (SIS), aby jej aktuálne vedenie odtajnilo vládou schválenú zmenu štatútu, ktorá má súvisieť práve so zmenami vo vedení tajnej služby. Podá aj podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR, aby preverila zákonnosť zmien. PS hovorí o obchádzaní zákona a riziku izolácie slovenskej tajnej služby v medzinárodnom kontexte. Predstavitelia hnutia tak reagovali na informáciu, že Pavol Gašpar sa stal námestníkom SIS a dostal poverenie tajnú službu riadiť.



Poslankyňa Národnej rady SR za PS Zuzana Števulová tvrdí, že verejnosť má právo na informácie o personálnych zmenách vedenia tajnej služby. "Preto sme pripravili žiadosť pre SIS," informovala na tlačovej konferencii s tým, že ju v piatok (8. 3.) podajú a oficiálne požiadajú o odtajnenie zmeny štatútu SIS. "Dávame podnet aj na GP, aby preskúmala, či doplnenie štatútu nie je v rozpore so zákonom o SIS. V prípade, že to bude potrebné, obrátime sa v tejto veci aj na Ústavný súd SR," dodala.



"Dozvedeli sme sa, že spravodajská služba, hlavná najvýznamnejšia spravodajská služba republiky, má nového riaditeľa. Nedozvedeli sme sa to na základe menovacieho ceremoniálu v prezidentskom paláci, tak ako predpokladá zákon. Dozvedeli sme sa to cez tlačovú správu," reagoval predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci. Kritizoval spôsob výmeny, pochybuje aj o Gašparových odborných predpokladoch.



SIS vo štvrtok informovala, že Gašpar sa stal námestníkom riaditeľa a vo funkcii získal kompetencie riaditeľa tajnej služby. Za šéfa SIS ho navrhla vláda ešte vo februári. Prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že zvažuje prenechanie menovania nového riaditeľa na svojho nástupcu. Vláda následne schválila zmenu štatútu SIS a v stredu (6. 3.) Gašpara odvolala z pozície štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti SR.