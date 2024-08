Sabo: Ľudia si pre neschopnosť ministra priplatia za textilný odpad

Bratislava 2. augusta (TASR) - Obyvatelia si podľa poslanca Národnej rady SR Michala Saba (PS) pre neschopnosť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) priplatia za textilný odpad. Sabo tiež kritizuje, že namiesto prípravy riešenia hodil Taraba zodpovednosť na samosprávy. Uviedol to v reakcii na metodickú príručku pre zber textilného odpadu, ktorú zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR.



"Slovensko má od roku 2025 povinnosť triediť textilný odpad. Ak by bol minister ochotný hľadať kvalitné riešene, až 50.000 ton odpadov by už nemuselo končiť na skládkach či v spaľovniach. Obce by tak mohli ušetriť na poplatkoch za odpady," tvrdí Sabo s tým, že prenesením problému na samosprávy sa, naopak, tieto poplatky ešte zvýšia.



Minister podľa Saba metodikou nastavil zlý systém, finančne znevýhodňuje obce, ktoré sa snažia dávať použité oblečenie do opätovného obehu. "Úplne tým popiera zákonnú hierarchiu odpadového hospodárstva, v ktorej je opätovné použitie priamo nadradené recyklácii a spaľovaniu či skládkovaniu," doplnil Sabo.



Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo tento týždeň metodickú príručku pre zber textilného odpadu. Určuje v nej povinnosti pre obce od 1. januára 2025, odkedy je Slovensko povinné zaviesť triedený zber textilu. Obce musia podľa príručky okrem iného uzavrieť zmluvy s osobou oprávnenou nakladať s textilným odpadom, napríklad zberovými spoločnosťami.