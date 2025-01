PS: Slová Gašpara potvrdzujú, že Fico chce Slovensko vyviesť z Európy

Bratislava 18. januára (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) ostro odmieta slová podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý pripustil možnosť vystúpenie SR z EÚ a NATO. "Potvrdzuje sa, pred čím sme varovali, predseda vlády SR Robert Fico si pripravuje pôdu pre vyvedenie Slovenska z Európy," uviedlo hnutie na sociálnej sieti.







V plnej nahote sa podľa PS potvrdilo, že Ficova vláda je schopná snažiť sa zakrývať vlastné zlyhania ohrozením základných pilierov stability, bezpečia a prosperity Slovenska. "Celé generácie ľudí na Slovensku zápasili za jasné európske ukotvenie Slovenska, nedopustíme, aby Ficov zlepenec budúcnosť SR ohrozil," zdôraznilo PS.



Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) komentoval v spravodajstve STVR návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlo by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.



Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. "Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ," povedal Gašpar.