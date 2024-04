PS: Slovenský premiér hovorí a koná ako geopolitický analfabet

Bratislava 16. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa Progresívneho Slovenska (PS) hovorí a koná ako geopolitický analfabet. "Chce sa orientovať na všetky štyri svetové strany, čiže napríklad aj na Rusko, s ktorým si jeho minister nedávno triasol rukami. A zároveň byť pevnou súčasťou EÚ a NATO," uviedol podpredseda hnutia a podpredseda zahraničného parlamentného výboru Tomáš Valášek v reakcii na kontrolný deň premiéra v rezorte diplomacie.



"Takto sa to nedá, pán premiér. Zvyšok EÚ a NATO má jasno v tom, že Rusko nie je kamarátom, ale hrozbou pre Európu. Napadlo susednú Ukrajinu a aj nám na Slovensku sa snaží diktovať podmienky, kedy, s kým a ako sa môžeme brániť pred bezpečnostnými hrozbami," vyhlásil.



PS upozornilo, že Slovensko rýchlo prichádza o spojencov, ktorí ho vylučujú z citlivých konverzácií o témach ako Rusko či pomoc Ukrajine. "Ficova vláda za mesiace ničí to, čo sme budovali desaťročia. Slovenské záujmy poškodzujú z výsostne sebeckých dôvodov. Na Slovensku už ovládajú všetky mocenské pozície, a tak sa snažia hľadať nepriateľov aj v zahraničí. Z nepochopiteľných dôvodov si však vyberajú tých, ktorí sú nám najbližšie," skonštatovala Ľubica Karvašová z hnutia. "V normálnej vláde by toto bolo možno už aj na uterák pre ministra zahraničných vecí," dodal Valášek.



Premiér po kontrolnom dni na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vyhlásil, že koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky musí pokračovať. Za dôležitý považuje aj koncept zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany. Podotkol, že vo viacerých otázkach týkajúcich sa EÚ a NATO má vláda a opozícia diametrálne odlišné názory. Zopakoval, že odmieta úvahy o zrušení práva veta členských štátov EÚ. Poukázal aj na odlišné názory riešenia nelegálnej migrácie. Zopakoval, že SR odmieta nový migračný pakt EÚ.