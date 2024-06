PS: Smer-SD zneužíva atentát na premiéra na mobilizáciu voličov

Bratislava 3. júna (TASR) - Smer-SD zneužíva atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a snaží sa mobilizovať svojich voličov v eurovoľbách. Uviedlo to opozičné Progresívne Slovensko (PS) na pondelkovej tlačovej konferencii. Očakáva preto veľmi tesný výsledok a vyššiu volebnú účasť v porovnaní s minulými voľbami do Európskeho parlamentu (EP).



"Som presvedčený, že účasť v týchto eurovoľbách bude oveľa vyššia, než bola v tých predchádzajúcich, a že výsledok bude extrémne tesný," skonštatoval šéf PS Michal Šimečka. Politici vládnej koalície, predovšetkým Smeru-SD, podľa neho využívajú atentát na diskreditáciu politickej opozície, novinárov, slušne protestujúcich ľudí či tých, ktorí nesúhlasia s politikou vlády. Pripomenul, že PS presadzuje proeurópske Slovensko a pozvalo občanov k sobotňajším (8. 6.) voľbám.



Ako poznamenal líder eurokandidátky PS Ľudovít Ódor, Smer-SD ťahá Slovensko smerom na východ. "Ide zároveň presne podľa manuálu autokratov a chce zlikvidovať alebo ovládnuť všetky inštitúcie v krajine. My spravíme všetko preto, aby sme ich nezávislosť ubránili," doplnil. Poukázal aj na slogan "Za mier", pričom Smeru-SD podľa Ódora nejde o mier a chce Ukrajinu nechať Putinovmu režimu.