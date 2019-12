PS-Spolu chce, aby bol projekt Finančná gramotnosť zastavený

Bratislava 17. decembra (TASR) – Národné projekty Finančná gramotnosť a Škola bez nenávisti by sa mali zastaviť, v utorok to počas tlačovej konferencie uviedli predstavitelia mimoparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)-Spolu. Žiadajú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (SNS), aby riešila zásadné problémy projektov v hodnote 15 a 12 miliónov eur a projekty zastavila. Rezort školstva v tejto súvislosti pre TASR reagoval, že koalícia PS-Spolu nerozumie pravidlám plánovania eurofondových projektov a projekt finančnej gramotnosti nie je možné zastaviť, pretože sa ešte nezačal.



Člen koalície strán PS-Spolu Juraj Hipš uviedol, že Európska komisia kritizuje ministerstvo školstva za tieto národné projekty. Podľa neho by sa mali prerobiť, inak hrozí, že financie na vzdelávanie bude Slovensko opäť musieť vrátiť. Z korešpondencie medzi rezortom školstva a Európskou komisiou vyplýva, že oba projekty majú viaceré problémy. "Krútia nad nimi hlavou odborníci aj komisia," povedal volebný líder koalície Michal Truban.



"Koalícia PS-Spolu výzvu využíva na politickú kampaň bez znalosti situácie projektu. Projekty sú v štádiu prípravy. Ich podávateľom nie je ministerstvo školstva, ale Štátny pedagogický ústav a Iuventa," uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt podľa nich pripomienkujú členovia Monitorovacieho výboru vrátane Európskej komisie, čo je štandardný proces, a podávateľ projekt reviduje, aby pripomienky zapracoval.



Hipš poukázal na to, že v utorok zasadá Monitorovací výbor. "Vyzývame ministerku školstva, aby projekty v súčasnej podobe zastavila," poznamenal. Ako ďalej tvrdí, na problémy v projekte Finančná gramotnosť upriamil pozornosť už v lete. Poukázal tiež na duplicitnosť a prehnaný rozpočet. "Ministerstvo by malo pripomienky včas zapracovať a v predstihu predložiť novú verziu. Namiesto toho navrhlo v decembri na rokovanie projekt bez zmien," povedal Hipš.



Rezort školstva uviedol, že na utorkovom Monitorovacom výbore sa členovia rozhodli, že materiály treba dopracovať, "pričom ich požiadavke sme vyhoveli a tieto materiály z dnešného rokovania stiahli". V týždni od 7. do 10. januára 2020 sa uskutoční okrúhly stôl, na ktorom sa pripomienky prerokujú s odborníkmi.



PS-Spolu navrhuje, aby sa pre zlepšenie čerpania eurofondov určených na vzdelávanie mali definovať priority na základe analýz a konzultácie so všetkými aktérmi vzdelávacieho systému. Chce nasmerovať peniaze na posilnenie existujúcich živých aktivít, nie na budovanie paralelných štátnych štruktúr. Navrhuje tiež peniaze dať tam, kde chýbajú, a to do škôl a vzdelávacích zariadení.