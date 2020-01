PS-Spolu podáva na Pentu podnety na prokuratúru a finančnú správu

Bratislava 13. januára (TASR) - Mimoparlamentná koalícia Progresívne Slovensko (PS)-Spolu podáva na skupinu Penta podnety na prokuratúru a finančnú správu. Týkať sa majú podnikania súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorej je jediným akcionárom. Lídri Michal Truban a Miroslav Beblavý o tom informovali na pondelkovom zhromaždení pred sídlom Penty v Bratislave.



"V prvom rade očakávame, že sa vráti štátu aspoň nezdanená časť peňazí, my ju odhadujeme na 40 miliónov eur," vysvetlil Beblavý pred niekoľkými desiatkami ľudí. Dosiahnuť chcú tiež potrestanie vinníkov a vyšetrovanie transakcie, ktoré odhalí, komu peniaze skutočne smerovali.



Koalícia v podaniach poukazuje, že odpisy poistného kmeňa a náklady na úroky za úver, ktorým Dôvera kryla vyplatenie zisku z roku 2009, nemusia byť legitímne uznateľnými položkami. To by znamenalo, že si poisťovňa roky neoprávnene znižovala daňový základ. Časť peňazí sa dá podľa PS-Spolu získať späť, pretože poisťovňa vyplácala zisk cezhranične do firiem na Cypre, preto by sa mala aplikovať desaťročná lehota.