PS: Spoluprácu s Hlasom-SD odmietame opakovane a jednoznačne

Na archívnej snímke opozičný poslanec Michal Šimečka (PS). Foto: TASR - Martin Baumann

Matovič v nedeľu vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD.

Autor TASR
Bratislava 28. septembra (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) deklaruje, že spoluprácu so stranou Hlas-SD odmietlo opakovane a jednoznačne. Pre TASR to uviedla Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia v reakcii na výzvu predsedovi PS Michalovi Šimečkovi od lídra Hnutia Slovensko Igora Matoviča.

Spoluprácu so stranou Hlas sme odmietli opakovane a jednoznačne. Akékoľvek útoky a klamstvá Igora Matoviča, ktorý sa snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Robertovi Ficovi, nemá zmysel komentovať,“ reagovalo PS.

Matovič v nedeľu vyzval Šimečku, aby vylúčil akúkoľvek povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD. Ak sa tak nestane, hnutie avizuje na stredu (1. 10.) kľúčovú tlačovú konferenciu, ktorá rozhodne budúce voľby. Pripomenul tiež, že je takmer polovica volebného obdobia a opozícia by podľa neho mala mať jasný plán.
