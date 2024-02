PS spúšťa kampaň, mieri na eurovoľby aj prezidentské voľby

Bratislava 2. februára (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) spúšťa kampaň s názvom Nemôžu mať všetko. Diskusiami po Slovensku aj online kampaňou chcú zmobilizovať čo najviac ľudí a zabrániť tak tomu, aby strany vládnej koalície ovládli voľby do Európskeho parlamentu aj prezidentské voľby. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii predseda PS Michal Šimečka.



PS sa obáva, čo by sa stalo, ak by vládna koalícia ovládla aj prezidentský úrad. Ak by sa šéf Hlasu-SD Pellegrini stal prezidentom, podľa Šimečku to môže byť s našou demokraciou na šikmej ploche.



Kampaň podľa Šimečku primárne smeruje k eurovoľbám. "Sú to prvé voľby, kde im môžeme zabrániť, aby mali najsilnejšie zastúpenie za Slovensko," skonštatoval. Ľudí budú vyzývať, aby sa zapojili do napríklad ako členovia okrskových komisií.



O poste prezidenta chce v nadchádzajúcich voľbách celkovo zabojovať 11 kandidátov. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Voľby do europarlamentu sa majú na Slovensku konať 8. júna.