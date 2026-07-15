< sekcia Slovensko
PS: SR nemôže mať jedinú súkromnú zdravotnú poisťovňu, PMÚ musí konať
Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Slovensko podľa opozičného PS nemôže mať jednu súkromnú zdravotnú poisťovňu. Hnutie vyzýva Protimonopolný úrad (PMÚ), aby konal. Rovnako vládu a ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby predstavili plán, ako ochrániť poistencov. Vyplýva to zo stanoviska poslanca Národnej rady SR za PS Oskara Dvořáka, ktoré z hnutia poslali v reakcii na ohlásenie kúpy akcií Union zdravotnej poisťovne Dôverou.
„Monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní predstavuje vážne riziko. Ak sa to stane, na slovenskom trhu zdravotného poistenia ostane jediná súkromná poisťovňa vlastnená Pentou s podielom takmer 48 percent poistencov - a tá istá finančná skupina zároveň vlastní siete nemocníc, polikliník aj lekární,“ upozornil Dvořák.
Vyzval PMÚ, aby vo veci konal. „Jasne hovorím, že ak sa Protimonopolný úrad rozhodne touto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov,“ uviedol poslanec.
Rovnako vyzval vládu a ministra zdravotníctva, aby okamžite predstavili plán, akými nástrojmi ochránia pacientov pred rizikom, že rozhodnutia o ich zdravotnej starostlivosti budú podriadené obchodným záujmom jednej finančnej skupiny.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.
„Monopolizácia trhu súkromných zdravotných poisťovní predstavuje vážne riziko. Ak sa to stane, na slovenskom trhu zdravotného poistenia ostane jediná súkromná poisťovňa vlastnená Pentou s podielom takmer 48 percent poistencov - a tá istá finančná skupina zároveň vlastní siete nemocníc, polikliník aj lekární,“ upozornil Dvořák.
Vyzval PMÚ, aby vo veci konal. „Jasne hovorím, že ak sa Protimonopolný úrad rozhodne touto akvizíciou nezaoberať, čo podľa mojich informácií hrozí, tak to bude bezprecedentné zlyhanie úradu v ochrane pacientov,“ uviedol poslanec.
Rovnako vyzval vládu a ministra zdravotníctva, aby okamžite predstavili plán, akými nástrojmi ochránia pacientov pred rizikom, že rozhodnutia o ich zdravotnej starostlivosti budú podriadené obchodným záujmom jednej finančnej skupiny.
Achmea B.V., akcionár Unionu, a Dôvera, člen investičnej skupiny Penta, podpísali zmluvu o prevode akcií Union zdravotnej poisťovne do poisťovne Dôvera s cieľom vytvoriť silnejšie zázemie pre ďalší rozvoj zdravotného poistenia na Slovensku. Kúpa akcií zdravotnej poisťovne Union prebehne z prostriedkov od akcionára Dôvery, nedotkne sa financií určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Po získaní všetkých potrebných súhlasov je v pláne zlúčenie Union zdravotnej poisťovne so zdravotnou poisťovňou Dôvera.