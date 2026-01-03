< sekcia Slovensko
PS: Štáty musia v prípade Venezuely dodržiavať medzinárodné právo
Remišová doplnila, že cieľom Trumpa ako lídra najmocnejšej krajiny na svete by malo byť dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a posilňovanie spolupráce v rámci NATO.
Bratislava 3. januára (TASR) - Štáty slobodného sveta musia v prípade útoku na Venezuelu trvať na dodržiavaní medzinárodného práva a konať v súlade s Chartou OSN. Myslí si to opozičné parlamentné hnutie PS. Útok amerického prezidenta Donalda Trumpa na Venezuelu neprinesie podľa poslankyne Národnej rady SR Veroniky Remišovej (Slovensko - Za ľudí) svetu nič dobré - len ďalšie zdražovanie energií, novú nestabilitu a otvorenie Pandorinej skrinky, ktorá ohrozuje bezpečnosť celého sveta.
Remišová doplnila, že cieľom Trumpa ako lídra najmocnejšej krajiny na svete by malo byť dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine a posilňovanie spolupráce v rámci NATO, nie rozdúchavanie ďalších globálnych hrozieb.
„Nicolás Maduro nebude nikomu chýbať. Je to nelegitímny prezident, ktorý nechával zabíjať politických oponentov a spolu so svojím mentorom Hugom Chávezom premenil jednu z najúspešnejších krajín Latinskej Ameriky v skrachovanú diktatúru. Milióny ľudí utiekli za ich vlád z Venezuely pred násilím a hladom,“ vyhlásilo PS.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoludnia na svojej sociálnej sieti Truth napísal, že Spojené štáty vykonali rozsiahly útok proti Venezuele. Prezident krajiny Nicolás Maduro bol podľa neho spolu so svojou manželkou zajatý a odvezený z krajiny. Zdôraznil, že operácia bola vykonaná v spolupráci s americkými orgánmi činnými v trestnom konaní.