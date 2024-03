PS: Stretnutie Blanára s Lavrovom je zvratom dlhodobého smerovania SR

Prečítajte si aj: Blanár sa v Antalyi stretol so šéfom ruskej diplomacie Lavrovom

Bratislava 2. marca (TASR) - Stretnutie šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom považuje opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) za zvrat dlhodobého zahraničnopolitického smerovania Slovenska a krok proti politike EÚ. Stretnutie kritizujú aj KDH a líder hnutia Slovensko Igor Matovič.uviedol v stanovisku poslanec parlamentu Tomáš Valášek (PS). Myslí si, že pre predstaviteľov Smeru-SD zrejme ide o predvolebnú hru na voličov obdivujúcich Rusko.zdôraznil.PS dúfa, no neočakáva, že Blanár stretnutie využil na diskusiu o mieri s jedinou stranou, ktorá ho môže priniesť kedykoľvek. Hnutie tvrdí, že stačí, ak Rusko stiahne svojich vojakov. Poslanec Ivan Štefunko (PS) dodal, že stretnutie je zradou našej zahraničnopolitickej orientácie.Podpredseda KDH Marián Čaučík sa pýta, či Blanár Lavrovovi povedal to, čo hovorí doma - že Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú krajinu v medzinárodne uznaných hraniciach. Čaučíka tiež zaujíma, či Blanár ruskému ministrovi povedal, že vidí perspektívu Ukrajiny v EÚ a že Slovensko podporuje mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k čím skoršiemu začatiu mierových rokovaní.Čaučík dodal, že ruská strana mala potvrdiť pripravenosť obnoviť vzťahy so Slovenskom na medziparlamentnej úrovni, v kultúrnej, humanitárnej a vojenskej pamiatkovej oblasti.uviedol v stanovisku.Matovič tvrdí, že stretnutie je v súlade s "nemorálkou" Blanára. Myslí si, že ruská propaganda premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD) pomáhala počas uplynulých troch rokov a v predvolebnej kampani. Označil preto toto stretnutie za poďakovanie a povinnú jazdu. Fico nám podľa neho robí v Európe hanbu.SaS považuje stretnutie za nepriateľské gesto voči našim spojencom.uviedol poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Slovensko sa podľa SaS po krokoch vlády Roberta Fica ocitá v čoraz väčšej medzinárodnej izolácii.doplnil Krúpa.