PS: Trestný zákon chráni peniaze EÚ viac než slovenské

Bratislava 11. júna (TASR) - Novela trestného zákona spôsobila diskrimináciu, na ktorú doplácajú občania SR a takisto aj štát so svojimi vlastníckymi právami. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedli predstaviteľky opozičného hnutia PS Irena Bihariová a Beáta Jurík. Poslankyne Národnej rady dôvodia tým, že tzv. euronovelami Trestného zákona sa finančné záujmy Európskej únie (EÚ) chránia silnejšie ako tie, ktoré sa týkajú vlastníctva SR a jej občanov. V tejto súvislosti upozorňujú na rozpor s ústavou a podávajú podnet na Ústavný súd (ÚS).



„Aktuálna právna úprava obsahuje rozdielny sankčný mechanizmus pri totožných skutkových podstatách činov,“ vysvetlila Jurík. „Tie rozdiely sú v oblasti ukladania trestov i ochranných opatrení, podmienok odkladu výkonu trestu aj premlčania,“ priblížila. Zdôraznila zároveň, že argumentácia o tom, že „takto to chcel Brusel“, je neprípustná. „EÚ rozhodne nevyžaduje od členských krajín diferenciáciu a privilegovanú ochranu svojich finančných záujmov,“ dodala.



Bihariová upozornila, že tento rozdiel nie je len v rozpore s európskym právom a zmluvou o fungovaní EÚ, ale aj slovenskou ústavou. „Článok 20 jasne hovorí, že je potrebné rovnako chrániť vlastníkov i druh vlastníctva,“ zdôraznila.



Parlament prijal vlani v lete úpravu pôvodne schválenej novely Trestného zákona, ktorá mala zohľadňovať pripomienky Európskej komisie v prípade ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ.