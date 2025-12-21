< sekcia Slovensko
PS: Tunel Višňové je pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád
Člen parlamentného výboru pre financie Štefan Kišš (PS) doplnil, že celý projekt je len ukážkou toho, ako štát dokáže stavby výrazne preplatiť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Višňové/Bratislava 21. decembra (TASR) - Tunel Višňové nie je úspechom, ale pamätníkom zlyhaní 15 rokov Ficových vlád. Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s pondelkovým (22. 12.) avizovaným otvorením tunela, ktorý je súčasťou nového úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. TASR o tom informovala v nedeľu Jana Matiašová z mediálneho oddelenia PS.
Zbytočné úmrtia na ceste pod Strečnom a fakt, že sedemkilometrový tunel sa staval 27 rokov, nie sú podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša dôvodom na oslavy. „Tunel Višňové je pamätníkom nesplnených sľubov, predražovania a zlých rozhodnutí vlád Roberta Fica (Smer-SD). A najmä toho, že diaľnica do Košíc mala byť hotová už v roku 2010,“ uviedol Hargaš.
Upozornil, že tunel sa staval tak dlho, že niektoré jeho časti dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. „Zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný práve preto, že sa medzičasom zmenili stavebné pravidlá. To nie je pokrok, to je hanba,“ dodal.
Člen parlamentného výboru pre financie Štefan Kišš (PS) doplnil, že celý projekt je len ukážkou toho, ako štát dokáže stavby výrazne preplatiť. „Za celý 13-kilometrový úsek vrátane tunela Višňové Slovensko zaplatilo o miliardu eur viac, než malo,“ uviedol Kišš a doplnil, že stavba sa v roku 2014 zastavila, zhotoviteľ bol vyhodený a napokon sa k projektu musel vrátiť, čo stálo štát podstatne viac.
„Medzitým sme stratili čas aj peniaze. Zaplatili sme dvakrát za tú istú prácu. A presne preto je rozprávanie o rozostavanom Slovensku mýtus. Realita je rozkradnuté a rozbabrané Slovensko,“ uzavrel Kišš.
To, že motoristi nebudú môcť schádzať z diaľnice priamo do Vrútok, je podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) dôsledkom toho, že cesta bola vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.
„Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude,“ podčiarkol Ráž. Pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.
Zbytočné úmrtia na ceste pod Strečnom a fakt, že sedemkilometrový tunel sa staval 27 rokov, nie sú podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša dôvodom na oslavy. „Tunel Višňové je pamätníkom nesplnených sľubov, predražovania a zlých rozhodnutí vlád Roberta Fica (Smer-SD). A najmä toho, že diaľnica do Košíc mala byť hotová už v roku 2010,“ uviedol Hargaš.
Upozornil, že tunel sa staval tak dlho, že niektoré jeho časti dnes už nespĺňajú aktuálne bezpečnostné normy. „Zjazd do Vrútok je dnes nepoužiteľný práve preto, že sa medzičasom zmenili stavebné pravidlá. To nie je pokrok, to je hanba,“ dodal.
Člen parlamentného výboru pre financie Štefan Kišš (PS) doplnil, že celý projekt je len ukážkou toho, ako štát dokáže stavby výrazne preplatiť. „Za celý 13-kilometrový úsek vrátane tunela Višňové Slovensko zaplatilo o miliardu eur viac, než malo,“ uviedol Kišš a doplnil, že stavba sa v roku 2014 zastavila, zhotoviteľ bol vyhodený a napokon sa k projektu musel vrátiť, čo stálo štát podstatne viac.
„Medzitým sme stratili čas aj peniaze. Zaplatili sme dvakrát za tú istú prácu. A presne preto je rozprávanie o rozostavanom Slovensku mýtus. Realita je rozkradnuté a rozbabrané Slovensko,“ uzavrel Kišš.
To, že motoristi nebudú môcť schádzať z diaľnice priamo do Vrútok, je podľa šéfa rezortu dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) dôsledkom toho, že cesta bola vybudovaná ešte pred desiatimi rokmi a nespĺňa aktuálne bezpečnostné normy pre diaľničné výjazdy.
„Bezpečnostné normy sa vyvíjajú a dnes je norma, že zjazd môže byť až 500 metrov za tunelom. Samozrejme, že existujú výnimky z noriem, ale ide o bezpečnosť. Sme v zimnom období, to znamená, že stopercentne teraz tento zjazd otvorený nebude,“ podčiarkol Ráž. Pripustil, že po skončení zimného obdobia sa začnú kompetentní zamýšľať nad možným riešením tejto situácie.
Nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové pri Žiline plánujú diaľničiari oficiálne otvoriť v pondelok. Úsek má výrazne pomôcť plynulosti dopravy a odbremeniť cestu pod Strečnom.