PS upozornilo na zlý stav financií, vyjadrenia koalície sú klamlivé

Bratislava 21. mája (TASR) - Slovensko má jeden z najnižších hospodárskych rastov v okolitých krajinách, slovenská ekonomika prakticky stagnuje, máme jednu z najvyšších mier inflácií v eurozóne a verejný dlh sa nedarí znižovať. Zdôraznil predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na stredajšiu tlačovú konferenciu predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obidvaja Smer-SD) o hodnotení stavu verejných financií. Ich vyjdenia sú podľa predsedu hnutia klamlivé.



„To, čo hovorili, sa vôbec nestretáva s realitou. V niektorých bodoch vyslovene klamali, ako keď, myslím, pán premiér povedal, že ratingové agentúry Slovensku počas jeho vlády potvrdili svoje ratingy. No realita je taká, že dve z troch ratingových agentúr zhoršili rating Slovensku a jedna, myslím, zhoršila výhľad,“ povedal Šimečka.



Predseda hnutia zdôraznil, že výdavky štátu stále rastú a napriek snahe o konsolidáciu je tohtoročný deficit verejných financií približne rovnaký, ako keď súčasná vláda nastúpila v roku 2023. „Oni zvýšili dane, zvýšili daň z pridanej hodnoty (DPH), zaviedli hlúpu transakčnú daň, zvýšili všetky možné poplatky, ale keďže absolútne nedokázali šetriť na sebe, tak v podstate nič nedosiahli,“ skonštatoval Šimečka.



Zároveň opätovne vyzval koalíciu na zrušenie transakčnej dane. Vysvetlil, že keď bude domáca ekonomika stagnovať a ľudia nebudú vytvárať hodnoty, nebudú sa platiť ani dane. Transakčná daň podľa jeho slov dusí ekonomiku vo chvíli, keď Slovensko potrebuje dosahovať hospodársky rast.



Na nižší výber finančných prostriedkov upozornil aj poslanec z PS Štefan Kišš. „Menší výber daní, to znamená menej peňazí na rozdávanie ľuďom. Ako sa chcú z tohto dostať, je teda veľká otázka,“ zhodnotil Kišš.