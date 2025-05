PS: Úvahy o volebnom systéme ukazujú Ficovu odtrhnutosť od problémov

Bratislava 23. mája (TASR) - Úvahy o zmene volebného systému sú podľa opozičného PS abstraktné. Dokazujú, že premiér Robert Fico (Smer-SD) je stále viac odtrhnutý od každodenných problémov ľudí na Slovensku.



„Abstraktné úvahy o zmene volebného systému či dokonca básnenie o vláde jednej strany ako vo Vietname dokazujú, že Robert Fico je stále viac odtrhnutý od každodenných problémov ľudí na Slovensku. Rozpadá sa nám tu zdravotníctvo, ľudia pre Ficovu drahotu čelia extrémnemu zdražovaniu a hlúpa transakčná daň nám dusí ekonomiku. Na vine však nie sú demokratické voľby, ktoré by premiér najradšej zrušil, ale 14 rokov jeho neschopnosti,“ uviedli pre TASR z mediálneho oddelenia PS.



Premiér avizoval, že v rámci konsolidácie by sa mohol znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100 a kvórum na vstup do parlamentu by sa mohlo zvýšiť z päť na sedem percent. Fico chce tiež diskutovať o reforme demokratických politických systémov.



Rezort vnútra zároveň navrhuje, aby príspevok od štátu dostávali len strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady SR. Stranám by sa mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP. Zvýšiť by sa mohla aj suma kaucie pre kandidujúce strany.