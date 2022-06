Reakcie mimoparlamentných strán v súvislosti s prelomením veta

Aliancia: Efektívna pomoc by mala byť rýchla, adresná a bez kupčenia s fašistami

PREČÍTAJTE SI AJ: Prezidentka rešpektuje prelomenie veta, obráti sa na Ústavný súd SR





Bratislava 22. júna (TASR) - V parlamente sa zrodila nová hnedá koalícia OĽANO, Sme rodina a ĽSNS. Povedal to predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka v reakcii na prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa, tzv. prorodinného balíka.Ako upozornil, tentoraz sa už hlasujúci nemôžu vyhovárať, že zákon by prešiel aj bez fašistov.povedal Šimečka.Zákon schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. PS tzv. Matovičov balík odmieta.uviedlo PS.Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽANO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽANO, a to Romana Tabák, Ján Mičovský a Ján Krošlák.Klub SaS bol proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali alebo boli proti. Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí sa pri hlasovaní zdržali. Rovnako sa zdržali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.Efektívna pomoc by mala byť rýchla, adresná a bez politického kupčenia s fašistami, odkazuje mimoparlamentná Aliancia. Reaguje tak na prelomenie veta prezidentky SR Zuzany Čaputovej v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa, tzv. prorodinného balíka. Konštatuje to v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa strany Klára Magdeme. Koalíciu s fašistami považuje strana za neospravedlniteľnú.Strana podotýka, že od roku 2016 bolo nepísaným pravidlom, že civilizované strany s hnedými poslancami nehlasujú a nerokujú, čo pre túto koalíciu neplatí.uvádza Aliancia.Predmetný návrh z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nie je podľa predsedu republikovej rady strany Lászlóa Sólymosa pomocou rodinám. Voľnočasové príspevky bez finančného krytia označuje za obrovskú záťaž pre verejné financie.tvrdí Sólymos. Pripomína tiež "megalomanské" projekty bývalého premiéra a súčasného šéfa rezortu financií, ktoré krajinu stáli veľmi veľa.Strana tiež pripomína, že popri Malte v celej EÚ len slovenská vláda nebola schopná prijať balík protiinflačných opatrení a aspoň čiastočne kompenzovať zvýšené výdavky ľudí.