PS v súvislosti s rozhodnutím FPU podáva trestné oznámenie
Bratislava/Košice 24. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámila podpredsedníčka PS Zora Jaurová. Hnutie tak reaguje na rozhodnutie Fondu na podporu umenia (FPU) zrušiť trojročné zmluvy viacerým organizáciám.
„My v Progresívnom Slovensku sme sa rozhodli podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Je dôvodné podozrenie, že tento trestný čin bol spáchaný. Úmysel spôsobiť žiadateľom škodu je evidentný a škoda preukázateľne vznikla,“ priblížila Jaurová.
Rozhodnutím FPU je podľa nej zasiahnutých niekoľko žiadateľov, ktorí na základe prisľúbených financií plánovali svoje aktivity. „Hovoríme o festivaloch ako Kremnické gagy, Biela noc či Viva Musica!, o kultúrnych centrách, ale aj o detských časopisoch ako Slniečko či Včielka,” pripomenula.
Rozhodnutie Rady FPU z 18. marca sa má týkať rušenia tzv. trojročných zmlúv. Má ísť o viac ako 30 projektov po celom Slovensku, kultúrnych centier, medzinárodných festivalov či časopisov. Viac ako 20 kultúrnych organizácií a inštitúcií z celého Slovenska vyzýva fond, aby rešpektoval platné zmluvy a podpísal dodatky na rok 2026. V opačnom prípade sú pripravené využiť všetky právne kroky vrátane vymáhania náhrad škôd. Pripravujú podnet na prokuratúru, avizujú aj ďalšie kroky.
FPU v reakcii uviedol, že peniaze kultúre nevzal, iba sa „končí dlhodobý privilegovaný systém a otvára sa priestor na spravodlivejšie rozdelenie podpory“. Za neudržateľné považuje najmä to, že viacerí najväčší poberatelia mali v minulosti schvaľované viacročné granty bez reálnej súťaže. Takýto model podľa neho deformuje prostredie, poukazujúc opätovne na to, že mnohí aktéri po celom Slovensku nemali nikdy reálnu šancu dostať sa k podpore FPU.
