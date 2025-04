PS verí, že veto k výsluhovému dôchodku prokurátora nebude prelomené

Bratislava 12. apríla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) verí, že aspoň niektorí koaliční poslanci sa nebudú podieľať na prelomení avizovaného veta prezidenta SR Petra Pellegriniho a novela zákona, ktorá upravuje predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov nikdy nenadobudne účinnosť. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Vančo (PS) v reakcii na vyjadrenia prezidenta v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.



„To, že pán prezident avizuje svoje veto Žilinkovej doživotnej renty, je ďalší dôkaz, že nikto nechápe, prečo by mal generálny prokurátor dostať doživotnú rentu. A to už po štyroch rokoch vo funkcii, teda bez toho, aby odslúžil celé sedemročné funkčné obdobie,“ uviedol Vančo.



Podľa jeho slov je zrejmé, že cieľom koalície bolo „uplatiť“ a dostať generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku z funkcie. „Chcú si tam dosadiť svojho ešte lojálnejšieho generálneho prokurátora, čo je absolútne neprijateľné,“ doplnil poslanec.



Prezident má v rámci novely zákona výhrady k tomu, aby generálny prokurátor získal nárok na výsluhový dôchodok po štyroch rokoch funkčného obdobia. Novelu podľa svojich slov vráti poslancom do NR SR.