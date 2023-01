Progresívne Slovensko: Viaceré mestské úrady nie sú bezbariérové

Bratislava 12. januára (TASR) - Viaceré mestské a miestne úrady na Slovensku neumožňujú ľuďom so zdravotným znevýhodnením bezbariérový pohyb. Poukázal na to januárový prieskum mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS), podľa ktorého je z 92 zhodnotených mestských úradov plne bezbariérových 43.



"Dvadsaťsedem úradov nemalo zabezpečený ani len bezbariérový prístup do budovy, ďalších dvadsaťdva neposkytuje pre znevýhodnených možnosť samostatného pohybu vo vnútorných priestoroch," priblížila členka predsedníctva PS Jana Hanuliaková. Doplnila, že ďalších šestnásť úradov sa prieskumu nezúčastnilo.



Hnutie spustilo aj iniciatívu Odstráňme bariéry, kde sa obracia na samosprávy s výzvou na debarierizáciu. "Veríme, že sa oslovené samosprávy budú touto výzvou vážne zaoberať," uviedla Hanuliaková. Podľa PS ide o prvý krok k sprístupneniu verejného priestoru pre všetkých.



"Všade tam, kde je možnosť získať finančné prostriedky na debarierizáciu je zo strany samospráv záujem o tieto finančné prostriedky a následne rekonštrukcie," reagoval pre TASR ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Táto aktivita je podľa neho výrazne limitovaná nastaveniami eurofondov a aktuálne aj plánom obnovy.



Únia miest Slovenska (ÚMS) poukázala, že členské mestá sa v tejto téme na nich neobracajú s potrebou o pomoc. "Aj keď mestá nemajú vždy zabezpečený plnohodnotný bezbariérový prístup a pohyb po priestoroch úradu, vždy majú alternatívny spôsob riešenia, aby mali všetci občania možnosť riešiť svoje požiadavky," uviedla pre TASR hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Pripomenula, že časť mestských úradov sídli v historických budovách či v budovách postavených v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia. Tieto budovy neboli architektonicky pripravené a podľa nej potrebujú prejsť efektívnymi a reálnymi zmenami. "V každom prípade platí, že mestá, aj v rámci svojich finančných možností, postupne úrady modernizujú a riešia aj bezbariérové prístupy pre svojich občanov," doplnila Piršelová.