< sekcia Slovensko
PS vidí za tendrom na záchranky politickú korupciu
Podľa Dvořáka existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) tvrdí, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v tendri na záchranky „odvďačuje“ donorom strany Hlas-SD. Hovoria o „ukážkovej“ politickej korupcii. Podpredseda výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) na štvrtkovom tlačovom brífingu informoval, že disponujú neoficiálnymi výsledkami tendra.
„V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy,“ povedal Dvořák.
Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal.
Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. „Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška,“ dodal.
Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisku k tendru zaujme v piatok (8. 8.) na tlačovej konferencii.
Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
„V tejto chvíli vyšli, zatiaľ, neoficiálne informácie, že už sú rozhodnutí víťazi a dopadlo to pravdepodobne tak, že polovicu zo všetkých záchrankových bodov získa štát, ako to bolo v minulosti a tú zvyšnú takmer polovicu si rozdelia dve firmy - finančná skupina Agel, ktorá získa takmer 25 percent všetkých bodov a druhá firma Emergency Medical Solutions, ktorá je garážovou firmou. Vznikla v máji tohto roku, nemala žiadne skúsenosti, hneď sa uchádzala o stomiliónové tendre a sídlila v neoznačenom dome na okraji Bratislavy,“ povedal Dvořák.
Podľa poslanca existujú indície, že firma má prepojenia na spoločnosť Agel. Tvrdí tiež, že za firmou Emergency Medical Solutions stojí Štefan Baumann, ktorého syn je podľa Dvořáka donorom strany Hlas-SD. „Už vieme, prečo minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) sa tak veľmi zastával tohto záchrankového tendra, pretože pán Baumann s pánom Oliverom Baumannom mladším cez firmu Bayern Center dodávajú stotisícové zákazky ministerstvu vnútra na servisy vozidiel,“ poznamenal.
Ako podotkol Dvořák, Oliver Bauman kandidoval v komunálnych voľbách 2022 za stranu Hlas-SD. „Toto je ukážková politická korupcia, ktorá dokazuje, že tento tender sa musí zrušiť, nemôže pokračovať ďalej a zároveň toto už je na odstúpenie ministra Šaška,“ dodal.
Tender na záchranky kritizuje opozícia, koaličná SNS či Lekárske odborové združenie. Viaceré opozičné strany volajú po Šaškovom odvolaní z funkcie. Prezident SR Peter Pellegrini ministra požiadal, aby pri súťaži dodržal zákon. Ak Šaško nevyvráti pochybnosti a otázky týkajúce sa tendra na záchranky, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) bude trvať na zrušení a opakovaní súťaže. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zároveň upozornil, že tender bol pripravený v rozpore s európskymi predpismi.
Rezort zdravotníctva v reakcii na kritiku opozície deklaroval, že výberové konanie prebieha štandardným spôsobom výlučne v súlade s platnou legislatívou. Aktivity opozície vníma ako politikárčenie a strašenie ľudí. Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok uviedol, že minister zdravotníctva má jeho plnú dôveru. Šaško avizoval, že jasné stanovisku k tendru zaujme v piatok (8. 8.) na tlačovej konferencii.
Spoločnosť Agel podozrenia v súvislosti s tendrom odmieta. Rovnako tak aj prepojenie na firmu Emergency Medical Solutions, či členov výberovej komisie.
Vo výberovom konaní sa súťaží o prevádzkovanie 344 pozemných staníc a siedmich ambulancií vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.