PS vidí za zvolaním Bezpečnostnej rady kampaň P. Pellegriniho

Bratislava 26. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vidí za zvolaním Bezpečnostnej rady SR súvis s kampaňou prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Šéf PS Michal Šimečka tvrdí, že ľudia okolo Pellegriniho neváhajú šíriť dezinformácie, vyvolávať paniku a pocit ohrozenia v spoločnosti.



"Ľudia okolo Pellegriniho naplno odhalili, akí sú bezradní. Strašia, klamú a robia zúfalé kroky. Zľakli sa, že sa im nepodarí ovládnuť všetko. Neváhajú šíriť dezinformácie, vyvolávať paniku a pocit ohrozenia v spoločnosti," uviedol v stanovisku Šimečka. Pýta sa, či toto je pokoj, ktorý Pellegrini ponúka vo svojej kampani.



Šimečka si myslí, že do druhého kola volieb sa bude vynárať veľa útokov na prezidentského kandidáta Ivana Korčoka a veľa pokusov odviesť pozornosť od toho podstatného. "Teda od toho, či naším prezidentom má byť nezávislý odborník slúžiaci ľuďom, alebo večne poslušný člen koalície, ktorý slúži Robertovi Ficovi (Smer-SD). Slovensko v prvom kole volieb ukázalo, ku komu má bližšie," doplnil.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po mimoriadnom pondelkovom (25. 3.) zasadnutí Bezpečnostnej rady SR avizoval prijatie mimoriadnych opatrení na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou. Poukázal pritom na to, že teroristický útok v Moskve bol cielený na kresťanskú komunitu. Na Bezpečnostnej rade SR sa podľa neho riešilo aj možné zvýšenie stupňa rizika teroristického ohrozenia z druhého na tretí. Odmietol, že by jej zvolanie súviselo s kandidatúrou Pellegriniho.