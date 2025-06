PS víta presun hlasovania o ústave

Bratislava 17. júna (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) víta, že sa hlasovanie o vládnej novele Ústavy SR presunie na september. Uviedol to líder PS Michal Šimečka. Zopakoval, že nové znenie by poškodilo medzinárodné postavenie Slovenska, ako aj oslabilo ochranu ľudských práv. Presun hlasovania na jeseň avizoval klub Smeru-SD.



Šimečka zároveň oznámil, že na neobsadený post podpredsedu Národnej rady (NR) SR za opozíciu navrhne PS šéfa klubu Martina Dubéciho. Šimečka sa rozhodol, že už nebude opätovne kandidovať, nebude sa „prosiť“ o žiadny mandát v parlamente. Dubéci má podľa neho podporu v opozícii, návrh na jeho zvolenie by mohol byť zaradený na aktuálnu schôdzu.



Šimečku odvolali z pozície podpredsedu NR SR v septembri 2024. Odvolávanie iniciovali poslanci za Smer-SD a SNS. Odvolať lídra PS chceli pre podozrenia z čerpania štátnych dotácií osobami, ktoré sú mu blízke, aj z manipulácie pri prideľovaní dotácií. Vyčítali mu aj organizáciu protestov.