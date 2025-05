PS víta, že vyhláška k liekom bude platná až po odbornej zhode

Bratislava 23. mája (TASR) - Poslanec Národnej rady SR za opozičné PS Oskar Dvořák víta rozhodnutie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), že nová vyhláška k liekovej politike vojde do platnosti, až keď na nej bude odborná zhoda. TASR o tom informoval Peter Köles z mediálneho oddelenia PS.



„Minister Šaško zastavil svoju vyhlášku o stopke pre nové lieky. Verejný tlak mal zmysel. Je to obrovské víťazstvo pre našich pacientov, hoci tí už dnes trpia slabou dostupnosťou inovatívnych liekov,“ skonštatoval Dvořák.



Šaško v piatok ubezpečil, že o návrhu vyhlášky týkajúcej sa podmienok vstupu nových liekov do systému úhrad z verejného zdravotného poistenia sa bude diskutovať na odbornej úrovni. Do momentu, kým sa nenájde odborná zhoda a udržateľné riešenie, vyhláška do platnosti nevstúpi. Zmeny mali pôvodne platiť od júna. Návrh vyhlášky kritizovala opozícia i odborné a pacientske spoločnosti.