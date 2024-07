PS: Vláda pri rozdeľovaní dotácií uprednostňuje nominantov koalície

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda na výjazdových rokovaniach rozdáva dotácie do okresov, kde si voliči zvolili koaličných starostov a primátorov. Do týchto okresov sa dostáva desať až tridsaťnásobne viac peňazí ako do miest a obcí, kde vládne niekto nezávislý alebo predstaviteľ opozície. V stredu o tom na tlačovej konferencii informovali opoziční poslanci parlamentu Marek Lackovič, Michal Šimečka a Jana Hanuliaková (všetci PS).



"Vláda pri rozdeľovaní dotácií uprednostňuje svojich starostov a trestá tých opozičných a nezávislých. Nehľadí na situáciu obcí, ani na ich populačnú veľkosť," povedal Lackovič. Dodal, že takéto rozdeľovanie dotácií je extrémne nehospodárne a nespravodlivé.



Lackovič ako príklad uviedol okres Púchov, kde je 44.000 obyvateľov a väčšina z nich - až 83 percent, žije v obciach s nezávislým vedením. Vládne dotácie boli podľa neho rozdelené zle, keďže až 83.000 eur pripadlo koaličným starostom v obciach, kde žije len 8000 ľudí. Zvyšných viac ako 80 percent obyvateľov okresu získali dotácie len okolo 35.000 eur. Zdôraznil, že tento nepomer rozdelenia dotácií na počet obyvateľov je enormný.



"Obyvatelia koaličných obcí tak dostali na hlavu až 11-krát viac ako voliči nezávislých starostov. Vláda otvorene trestá obyvateľov obcí za to, že si nezvolili starostov a starostky koalície," spresnil. Zároveň doplnil, že vláda dlhuje obyvateľom v 16 okresoch, kde sú nezávislí alebo opoziční starostovia, viac ako jeden milión eur.



Hanuliaková priblížila, že v mnohých obciach alebo mestách ľudia nepocítili žiadnu pomoc, lebo ich vláda obišla. Viaceré z nich nemajú podľa nej ani prístup ku kanalizácii alebo pitnej vode. "Ak máme ako krajina napredovať, potrebujeme silné samosprávy, ktoré budú ľuďom poskytovať kvalitné služby. Slovensko je malá krajina, aby bola úspešná, musí byť spravovaná efektívne a hospodárne," uzavrela.