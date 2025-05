PS: Vláda rúca 30 rokov budované diplomatické vzťahy Slovenska

Bratislava 12. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) a súčasná vláda rúcajú diplomatické vzťahy, ktoré Slovensko budovalo posledné tri desaťročia. V reakcii na Ficovu cestu do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v pondelok na tlačovej konferencii skonštatovali predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS). Strana premiéra vyzýva, aby v najbližších mesiacoch rokoval aj s kľúčovými partnermi a spojencami.



Predseda hnutia Michal Šimečka považuje premiérovu cestu do Moskvy za hanbu a poškodenie záujmov Slovenska, Fica označil za premiéra vojny. „V Kyjeve európski lídri rokovali o mieri a nakoniec z toho aj vzišiel návrh na prímerie, kým v tom istom čase predseda vlády oslavoval vojnu a fotil sa s Vladimirom Putinom a ďalšími diktátormi,“ skonštatoval predseda PS.



Bývalý diplomat a člen predsedníctva hnutia Ivan Korčok tvrdí, že vláda svojim konaním ničí medzinárodné postavenie Slovenska a rúca 30 rokov budované diplomatické vzťahy vrátane vzťahov s našimi susedmi. Kritizuje tiež stretnutie Roberta Fica v Moskve s Vladimirom Putinom či predstaviteľmi Číny a Vietnamu. Premiéra preto vyzýva, aby v najbližších mesiacoch rokoval aj s predstaviteľmi Európskej únie a NATO, ktorí sú pre záujmy Slovenska kľúčoví.



„Dávame vám šesť mesiacov na bilaterálne stretnutia s francúzskym prezidentom, novým nemeckým kancelárom, poľským premiérom, britským premiérom a ďalšími. Čo bolo za šesť hodín možné s diktátormi, to veríme, že bude možné za šesť mesiacov s tými, ktorí sú pre Slovensko dôležití,“ uviedol Korčok.



PS tiež konštatuje, že doposiaľ nie je známe, či premiérova cesta do Moskvy bola schválená na rokovaní vlády. Šimečka tiež pripomenul, že viacerí predstavitelia koaličnej strany Hlas-SD o nej hovorili ako o súkromnej ceste či ceste predsedu strany Smer-SD. „Buď premiér cestoval do Moskvy bez toho, aby mal mandát vlády, alebo to bolo schválené na vláde a v tom prípade si šliapu po jazyku,“ uviedol Šimečka s tým, že ak Fico do Ruska cestoval bez odobrenia vládou, mal by pokryť náklady sám alebo politická strana, ktorej je predsedom.



Robert Fico sa v piatok (9. 5.) v Moskve zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Už vopred avizoval, že chce vzdať úctu tisícom vojakov Červenej armády, ktorí zomreli pri oslobodzovaní SR, ako aj ďalším miliónom obetí „besnenia nacistov“. V nedeľu (11. 5.) premiér skonštatoval, že si stojí za tým, že cesta mala vážny morálny základ a vníma ju ako významný diplomatický úspech. Spomenul bilaterálne rokovania s hlavami štátov Ruskej federácie, Číny i Brazílie, pričom premetom rokovaní boli podľa premiéra konkrétne veci.