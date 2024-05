PS: Vláda sa chystá znefunkčniť enviropolíciu

Bratislava 6. mája (TASR) - Vláda sa chystá znefunkčniť enviropolíciu. Dôsledkom bude beztrestné ničenie životného prostredia. Na tlačovej konferencii na to poukázal europoslanec Martin Hojsík a poslankyňa Tamara Stohlová (obaja PS). Hojsík preto vyzval premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a príslušných ministrov, aby sa zaručili, že pri reorganizácii polície zachovajú enviropolíciu minimálne so súčasnými právomocami a personálnym a technickým vybavením.



Väčšina enviropolicajtov sa môže podľa informácií Progresívneho Slovenska vrátiť späť do krajov a okresov. "Tam sa síce budú formálne venovať týmto témam, ale v skutočnosti hrozí, že tak ako v minulosti, budú riešiť množstvo iných problémov," povedal Hojsík. Dôležitosť riešenia envirokriminality podľa neho aktuálne stúpa.



"Hrozí, že ak niekto nelegálne uloží toxický odpad na vašom pozemku, vyrúbe chránený les či zničí zdroj vody, nebude to mať kto vyšetriť. A takíto zločinci budú naďalej veselo ničiť životné prostredie, ktoré patrí nám všetkým," skonštatoval Hojsík.



Enviropolícia je podľa europoslanca priamo napojená na plán obnovy a hrozí tak, že Slovensko bude musieť vracať peniaze. Pripomenul, že nová európska smernica o environmentálnych zločinoch kladie na enviropolíciu ďalšie úlohy. "Vláda tak robí jeden nezmyselný krok za druhým, ohrozuje nielen prírodu, ale aj už investované peniaze," podotkol Hojsík.



Znefunkčnenie enviropolície môže podľa Stohlovej zničiť akýkoľvek preventívny charakter trestov za environmentálnu trestnú činnosť. Poukázala na to, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) nedávno vyzdvihoval efektivitu enviropolície.



"Dlhodobo avizovanej reorganizácii Policajného zboru predchádzala podrobná hĺbková analýza a spolupráca so sekciou európskych programov ministerstva vnútra, Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou úradu vlády a Európskou komisiou, keďže tieto procesy sú naviazané aj na plán obnovy. K reorganizácii pristupujeme veľmi citlivo," reagoval pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru (PZ) Michal Slivka. Tvrdí, že čerpanie prostriedkov z plánu obnovy nebude ohrozené.



Cieľom celkovej reorganizácie Policajného zboru je podľa hovorcu účelné a efektívne rozloženie ľudských zdrojov aj materiálno-technického vybavenia. Dôjde k posilneniu vyšetrovania a operatívy najmä na krajských a okresných riaditeľstvách, ktoré sú dlhodobo preťažené, priblížil.



"Bežných občanov sa reorganizácia nedotkne, práve, naopak, riešením dlhodobého problému s nedostatočným personálnym obsadením krajských a regionálnych útvarov, s ktorými dochádzajú občania najčastejšie do kontaktu, očakávame zvýšenie ich bezpečnosti, čo je pre PZ prioritou," poznamenal Slivka. Doplnil, že plánovaná organizačná zmena neznižuje počet policajtov a v žiadnom prípade nedôjde k rušeniu pracovných miest.



"Organizačné zmeny sa týkajú výlučne zefektívnenia výkonu služby v rámci stabilizácie polície," povedal hovorca. Tá sa bude podľa neho aj potom naďalej venovať všetkým druhom trestnej činnosti. Prezidiálne útvary sa budú zaoberať len tou najzávažnejšou kriminalitou.