PS vláde pripravilo návrh zachovávajúci pôvodné lehoty premlčania

Bratislava 14. februára (TASR) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) ponúka vláde možnosť schváliť na stredajšom rokovaní návrh legislatívnej úpravy, ktorá by ponechala pôvodnú 20-ročnú lehotu premlčania pri znásilnení a ďalších závažných násilných trestných činoch. Návrh novely Trestného zákona odovzdali zástupkyne PS ešte pred rokovaním exekutívy v podateľni Úradu vlády SR.



"Vláda môže napraviť pochybenie koalície pri skrátení premlčacích lehôt jednoducho tým, že si náš návrh osvojí, schváli ho a posunie na skrátené legislatívne konanie do parlamentu," uviedla Zuzana Števulová z PS. Ako dodala, k návrhu pripojila opozičná strana aj dôvodovú správu.



Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková spresnila, že návrh rieši zachovanie pôvodnej premlčacej doby v prípade trestných činov úkladnej vraždy, vraždy, zabitia, ublíženia na zdraví, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. "Náš návrh ochráni 20-ročnú premlčaciu dobu aj v prípade, ak by samotná novela Trestného zákona nadobudla účinnosť 15. marca," zdôraznila Plaváková.



Poslankyňa Beáta Jurík vládnu koalíciu vyzvala, aby prestala prehadzovať zodpovednosť na prezidentku Zuzanu Čaputovú. "Je to nielen cynické, ale aj slabošské," zdôraznila, narážajúc na výzvy koalície navrhnúť zmeny pri vete zákona. Pripomenula ďalej, že aj viacerí predstavitelia koalície vyjadrili záujem pozmeniť prijaté trestného zákona pri premlčacích lehotách.



Minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) po rokovaní vlády upozornil, že opoziční poslanci mohli podať návrh kedykoľvek v prebiehajúcom legislatívnom procese. Vie si predstaviť, že premlčacie lehoty sa ešte "pre upokojenie celospoločenskej situácie" upravia, čaká však na to, že s týmto návrhom príde prezidentka SR Zuzana Čaputová. Koalícia proaktívne schválený zákon podľa neho meniť nebude, mieni, že premlčacie lehoty boli nastavení správne.



"Ten problém nie je v premlčacích lehotách, ten problém je v tom, že čím neskôr sa takéto skutky ako znásilnenie nahlásia, tým menšia šanca je na ich objasnenie," upozornil. "Našou snahou je teda vytvoriť podmienky pre ženy, aby sme ich motivovali nahlasovať takéto skutky ihneď, ako sa stanú," dodal minister.