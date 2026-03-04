< sekcia Slovensko
PS volá po posilnení diplomatického personálu na Blízkom východe
Korčok si myslí, že v tejto situácii treba urobiť viacero krokov. Do regiónu je podľa jeho slov potrebné poslať intervenčné tímy a poslniť diplomatický personál.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. marca (TASR) - Opozičné hnutie PS si myslí, že vláda zle číta situáciu na Blízkom východe. Upozorňuje na to, že v regióne sa nachádza ešte mnoho občanov SR a bude ich viac ako zaregistrovaných. Treba preto podľa neho spraviť viaceré kroky. Volá napríklad po posilnení diplomatického personálnu v regióne či nadviazaní spolupráce slovenského krízového štábu s krízovými štábmi v okolitých krajinách. Vyplýva to z vyjadrenia člena predsedníctva hnutia Ivana Korčoka na stredajšej tlačovej konferencii.
„Vláda zle číta túto situáciu. Keby si aspoň na ministerstve zahraničných vecí zapli televízor, tak by pochopili, že to, čo sme videli z hľadiska vojenských operácií doteraz voči Iránu zo strany Spojených štátov a Izraela, je len odvar toho, čo nás čaká. Ja kladiem otázku - ak situácia bude taká, aká je, o týždeň, o dva, a naši občania sa nebudú môcť dostať domov, čo urobí táto vláda?“ pýta sa.
Korčok si myslí, že v tejto situácii treba urobiť viacero krokov. Do regiónu je podľa jeho slov potrebné poslať intervenčné tímy a poslniť diplomatický personál. Hovoril tiež o potrebe spolupráce slovenského krízového štábu s krízovými štábmi v okolitých krajinách. Upozornil tiež na to, že keď sa otvorí okno na evakuáciu občanov SR, kapacity štátu to nemajú šancu zvládnuť. „Počas pandémie ochorenia COVID-19, kde sme evakuovali desaťtisíce občanov, sme bookovali chartery,“ doplnil.
Členovia PS sa vyjadrili aj k vypovedaniu zmluvy zo strany Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) s ukrajinským partnerom o poskytovaní havarijnej elektriny. Líder PS Michal Šimečka za tento krok kritizoval premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Považuje ho za nezmyselný. „Keď my nedodáme Ukrajine núdzové dodávky elektriny, tak to urobí niekto iný, a niekto iný z toho bude mať finančný prospech,“ okomentoval. Myslí si, že premiér by mal namiesto toho rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Korčok zároveň vyzval Fica, aby prijal pozvanie Zelenského na rokovanie o energetickej spolupráci. „Ak premiér tvrdí, že ide o zásadnú otázku pre slovenskú ekonomiku, nech ide do Kyjeva a rieši ju priamo. Slovensko potrebuje zodpovednú zahraničnú politiku, nie konflikty vytvárané z domácej politickej kalkulácie,“ dodal.
