PS volá pre policajný zásah v Košiciach po demisii ministra vnútra

Bratislava 13. novembra (TASR) - Opozičné hnutie PS apeluje pre incident spojený s obvinením košického policajta zo zabitia zaistenej osoby na koniec ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vo funkcii. Uviedol to líder PS a poslanec Národnej rady SR Michal Šimečka. Myslí si, že šéf rezortu vnútra mal odstúpiť sám, no keďže tak neurobil, mal by ho odvolať premiér Robert Fico (Smer-SD). Avizoval, že v prípade zotrvania Šutaja Eštoka na poste budú iniciovať jeho odvolávanie v parlamente.



"To jediné, čo mal minister vnútra okamžite urobiť, je vyvodiť politickú zodpovednosť a podať demisiu. Bez váhaní, bez čakania na výsledok vyšetrovania, bez toho, aby diskutoval o tom, či to bolo individuálne zlyhanie alebo či ide o systémový problém. (...) Namiesto toho sa pán minister vyhovára, zamlčuje fakty," skonštatoval Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii.



Myslí si, že keďže šéf rezortu vnútra neodstúpil sám, mal by voči nemu vyvodiť politickú zodpovednosť predseda vlády. "Musí konať, aby vyslal verejnosti signál nejakej základnej úcty voči ľudskému životu," povedal. Avizoval, že ak sa tak nestane, chce PS po diskusii a koordinácii s ďalšími opozičnými stranami iniciovať odvolávanie Šutaja Eštoka v parlamente.



Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil v utorok (12. 11.) košického policajta z obzvlášť závažného zločinu zabitia. Ten mal podľa vyšetrovateľa ÚIS počas služby 5. novembra spôsobiť osobe zaistenej pri trestnom čine viacpočetné zranenia, ktorým v nemocnici na druhý deň podľahla. Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody.



Minister vnútra nad udalosťou v Košiciach vyjadril ľútosť. Deklaroval, že policajt musí v prípade porušenia zákona niesť rovnaké následky za svoje činy ako každý iný človek. V tejto súvislosti avizoval viaceré opatrenia. Hovoril o zvýšení intenzity preventívnych školení policajtov aj príprave projektu telových kamier pri zásahoch.