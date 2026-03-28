PS vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou

Na snímke členovia hnutia Progresívne Slovensko (PS), zľava Ľubica Karvašová, predseda hnutia Michal Šimečka a Michal Wiezig. Foto: TASR - Jakub Kotian

Správu budeme aktualizovať.

Trnava 28. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS a Republikou. Hnutie sa chce usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati. Delegáti hnutia sa na tom uzniesli na sobotnom sneme PS v Trnave. Zároveň zaviazali predsedníctvo hnutia, aby vypracovalo stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku.





