PS vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom, Hlasom, SNS a Republikou
Správu budeme aktualizovať.
Autor TASR
Trnava 28. marca (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vylučuje povolebnú spoluprácu so Smerom-SD, Hlasom-SD, SNS a Republikou. Hnutie sa chce usilovať o posilňovanie bloku konštruktívnych opozičných strán PS, SaS, KDH a Demokrati. Delegáti hnutia sa na tom uzniesli na sobotnom sneme PS v Trnave. Zároveň zaviazali predsedníctvo hnutia, aby vypracovalo stratégiu znižovania životných nákladov a zvyšovania dostupnosti bývania na Slovensku.
