PS vyzvalo vládu navrhnúť do konca októbra dekriminalizáciu marihuany

Na archívnej snímke poslanec Národnej rady SR (NRSR) Tomáš Valášek. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 23. septembra (TASR) - Vládna koalícia by mala do konca októbra navrhnúť dekriminalizáciu marihuany. Vyzýva ju na to mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS). Nezaradený poslanec Tomáš Valášek pôsobiaci v PS hovorí, že by taký zákon v parlamente podporil, ak by bol dobre pripravený. Ak koalícia zákon nepredloží, chce podať vlastný návrh. Hnutie tiež spustilo petíciu s piatimi požiadavkami. Okrem dekriminalizácie žiadajú dostupné voľnočasové aktivity pre mladých i dostupnú sociálnu a psychologickú pomoc.povedal Valášek na štvrtkovej tlačovej konferencii pred parlamentom. Dodal, že koalícia už chystá návrhy, preto nechce zatiaľ vlastnú verziu legislatívy predkladať. V prípade neschválenia jeho návrhu by sa totiž o téme nemohlo podľa rokovacieho poriadku rokovať pol roka.doplnil.Podpredseda PS a europoslanec Michal Šimečka hovorí, že vo väzení sedia desiatky ľudí, ktorí užívali či pestovali pár rastlín marihuany, alebo si vo svojom voľnom čase dali "joint" a hrozia im vyššie tresty ako za masívnu korupciu. Hnutie poukázalo na prípad človeka, ktorému hrozí 25 rokov a prepadnutie majetku, lebo vyrábal z marihuany liečivé maste.Medzi požiadavkami petície má PS napríklad to, aby mali mladí ľudia dostupné športové či kultúrne aktivity. Žiadajú aj sociálnu a psychologickú pomoc dostupnú v každom okresnom meste. Chcú tiež povoliť pestovanie piatich rastlín pre osobnú spotrebu, aby sa odstavila časť nelegálneho obchodu. Žiadajú povoliť aj používanie marihuany na lekárske účely, keďže na množstvo diagnóz vie podľa PS marihuana ako doplnková liečba pomôcť. Pod petíciu sa im podpísalo vyše 21.000 občanov.