PS vyzýva, aby si prezident zobral naspäť vyjednávaciu právomoc

Bratislava 19. mája (TASR) - Opozičné PS vyzýva prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby si zobral naspäť vyjednávaciu právomoc v súvislosti s pandemickou dohodou. Priblížilo, že ak o tomto rozhodnutí informuje vládu, jej zástupca nebude môcť na kongrese Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) predniesť stanovisko či vyvolať osobitné hlasovanie. Dohoda by v takom prípade bola podľa hnutia prijatá konsenzom. TASR o tom informovali z mediálneho oddelenia PS.



„Ide o jednoduchý akt, písomné oznámenie. Pokiaľ pán prezident myslel úprimne slová o nezodpovednom postupe vlády, ktorá ‚riskuje povesť Slovenska v zahraničí a zatvára si cestu k lepšej ochrane zdravia slovenských občanov‘, nemôže váhať ani sekundu,“ uviedol predseda hnutia Michal Šimečka. Opätovne pritom kritizoval, že odmietnutie pandemickej zmluvy na kongrese WHO ohrozí medzinárodnú reputáciu i zdravie ľudí na Slovensku.



Prezident v pondelok v reakcii na postoj SR nepodporiť pandemickú dohodu uviedol, že považuje za nezodpovedné dobrovoľne si obmedziť prístup k najnovším vedeckým informáciám a zamedziť si možnosť aktívnej spolupráce s vyspelými krajinami v prípade budúcej pandémie. Slovensko si podľa neho zatvára cestu k lepšej ochrane zdravia slovenských občanov. Dohodu Pellegrini nepovažuje za nástroj na obmedzovanie slovenskej suverenity.



Vo švajčiarskej Ženeve sa od 19. do 27. mája koná 78. zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. O znení pandemickej zmluvy zameranej na lepšiu prípravu na pandémie a boj proti nim sa rokovalo niekoľko rokov. Návrh okrem iného potvrdzuje suverenitu krajín pri riešení otázok verejného zdravia v rámci ich hraníc.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend informoval, že podľa rozhodnutia vlády nemá delegácia SR na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia podporiť pandemickú dohodu. Delegácia má tiež žiadať, aby sa o nej hlasovalo namiesto prijatia globálnym súhlasom.