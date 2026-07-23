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PS: Drucker by sa mal vyrovnať s konfliktom záujmov v prípade Zsemberu
Zsembera ešte pred voľbami pôsobil ako riaditeľ kancelárie rektora UK.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. júla (TASR) - Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby sa vyrovnal s konfliktom záujmov, v ktorom je jeho štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera. Vyhlásila to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Tina Gažovičová (PS) na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že Zsembera popri svojej práci štátneho tajomníka v rezorte školstva zároveň pracuje pre Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave. Ten v reakcii uviedol, že nikdy neskrýval a neutajoval, že pôsobí na univerzite.
Zsembera ešte pred voľbami pôsobil ako riaditeľ kancelárie rektora UK. „Na jeseň 2023 sa po voľbách stal štátnym tajomníkom zodpovedným za vysoké školy, a teda by sme predpokladali, že odíde zo svojho predošlého zamestnania na univerzite, vzdá sa akýchkoľvek dovtedajších výhod, ktoré mal vo svojom predošlom zamestnaní a bude sa naplno venovať práci štátneho tajomníka. Lenže podľa dostupných informácií sa zdá, že zostal pracovať pre rektorát a stále sa nevyjadril k tomu, čo vlastne už ako štátny tajomník pre rektorát robil pod hlavičkou odborný referent,“ povedala Gažovičová.
Štátny tajomník na sociálnej sieti uviedol, že na UK v Bratislave pôsobil ako lektor ešte pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka a túto pedagogickú činnosť vykonáva v súlade so zákonom o štátnej službe. „Moje príjmy sú riadne a transparentne zverejňované a posudzuje ich aj Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií,“ povedal. Vníma to ako možnosť prepojiť znalosť akademického prostredia a prenášať túto znalosť do prípravy zákonov a strategických koncepcií, ktoré posunú školstvo vpred. „Nikdy som netajil, že učím na vysokej škole a že vykonávam odborné činnosti, ktoré majú vplyv na vzdelávanie,“ dodal štátny tajomník.
Poslankyňa vyzvala aj rektora UK Mareka Števčeka, aby vysvetlil celú situáciu. „A pokiaľ ku konfliktu záujmov došlo, Zsembera by mal okamžite odstúpiť, alebo by ho minister mal jednoznačne odvolať,“ uviedla. Zároveň dodala, že na septembrovú schôdzu plánuje PS predložiť novelu vysokoškolského zákona.
Z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre TASR uviedli, že z pohľadu rezortu štátny tajomník vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o štátnej službe. „Podľa našich informácií pedagogicky pôsobí na univerzite dlhodobo, teda už od obdobia pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka, a vo svojej pedagogickej činnosti pokračuje aj naďalej,“ uviedli z ministerstva. Pokiaľ by k tejto téme naďalej pretrvávali nejasnosti, rezort školstva je presvedčený, že ich Zsembera transparentne zodpovie.
Rektor UK Marek Števček pre TASR potvrdil, že Zsembera sa venuje výučbe predmetu Riadenie školstva a školy a aktívne pôsobí aj v rámci Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré patrí pod Rektorát UK. „Je bežnou praxou, že ľudia, ktorí pracujú v rámci verejnej služby - zároveň pôsobia na iných pracoviskách. Univerzita nie je výnimkou. Ako som nepovažoval za konflikt záujmu pôsobenie na rovnakej pozícii štátneho tajomníka, napríklad pánov Paulisa či Veliča, nevnímam ho inak ani v prípade súčasného štátneho tajomníka pána Zsemberu,” dodal Števček.
Počas tlačovej konferencie poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) uviedol, že Hlas-SD transformoval 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku, na súkromné príjmy viacerých ľudí. Peniaze mali podľa PS smerovať najmä na ministerstvo vnútra, ministerstvo školstva a na úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. PS podľa Kišša podá infožiadosť a bude sa na túto tému pýtať.
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku označil tvrdenia PS za nepravdivé. Zdôraznil, že financie určené na vedu a výskum putujú výlučne na podporu kľúčových oblastí vrátane masívnych investícií do modernizácie výskumnej infraštruktúry a udržania talentov na Slovensku. Pripomenul zároveň, že financie z Plánu obnovy podliehajú prísnym auditom EÚ a sú striktne viazané na konkrétne, merateľné výsledky.
„Účelové tvrdenia PS svedčia o neznalosti faktov. Žiadne finančné zdroje neboli krátené na vedu a výskum za účelom použitia na financovanie miezd,“ odkázal odbor komunikácie úradu.
O lžiach v tomto smere hovorí aj Hlas-SD. „Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky vrátane priamych lží,“ uviedlo tlačové oddelenie koaličnej strany.
Zsembera ešte pred voľbami pôsobil ako riaditeľ kancelárie rektora UK. „Na jeseň 2023 sa po voľbách stal štátnym tajomníkom zodpovedným za vysoké školy, a teda by sme predpokladali, že odíde zo svojho predošlého zamestnania na univerzite, vzdá sa akýchkoľvek dovtedajších výhod, ktoré mal vo svojom predošlom zamestnaní a bude sa naplno venovať práci štátneho tajomníka. Lenže podľa dostupných informácií sa zdá, že zostal pracovať pre rektorát a stále sa nevyjadril k tomu, čo vlastne už ako štátny tajomník pre rektorát robil pod hlavičkou odborný referent,“ povedala Gažovičová.
Štátny tajomník na sociálnej sieti uviedol, že na UK v Bratislave pôsobil ako lektor ešte pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka a túto pedagogickú činnosť vykonáva v súlade so zákonom o štátnej službe. „Moje príjmy sú riadne a transparentne zverejňované a posudzuje ich aj Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií,“ povedal. Vníma to ako možnosť prepojiť znalosť akademického prostredia a prenášať túto znalosť do prípravy zákonov a strategických koncepcií, ktoré posunú školstvo vpred. „Nikdy som netajil, že učím na vysokej škole a že vykonávam odborné činnosti, ktoré majú vplyv na vzdelávanie,“ dodal štátny tajomník.
Poslankyňa vyzvala aj rektora UK Mareka Števčeka, aby vysvetlil celú situáciu. „A pokiaľ ku konfliktu záujmov došlo, Zsembera by mal okamžite odstúpiť, alebo by ho minister mal jednoznačne odvolať,“ uviedla. Zároveň dodala, že na septembrovú schôdzu plánuje PS predložiť novelu vysokoškolského zákona.
Z odboru komunikácie a marketingu ministerstva školstva pre TASR uviedli, že z pohľadu rezortu štátny tajomník vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom o štátnej službe. „Podľa našich informácií pedagogicky pôsobí na univerzite dlhodobo, teda už od obdobia pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka, a vo svojej pedagogickej činnosti pokračuje aj naďalej,“ uviedli z ministerstva. Pokiaľ by k tejto téme naďalej pretrvávali nejasnosti, rezort školstva je presvedčený, že ich Zsembera transparentne zodpovie.
Rektor UK Marek Števček pre TASR potvrdil, že Zsembera sa venuje výučbe predmetu Riadenie školstva a školy a aktívne pôsobí aj v rámci Centra ďalšieho vzdelávania UK, ktoré patrí pod Rektorát UK. „Je bežnou praxou, že ľudia, ktorí pracujú v rámci verejnej služby - zároveň pôsobia na iných pracoviskách. Univerzita nie je výnimkou. Ako som nepovažoval za konflikt záujmu pôsobenie na rovnakej pozícii štátneho tajomníka, napríklad pánov Paulisa či Veliča, nevnímam ho inak ani v prípade súčasného štátneho tajomníka pána Zsemberu,” dodal Števček.
Počas tlačovej konferencie poslanec NR SR Štefan Kišš (PS) uviedol, že Hlas-SD transformoval 31 miliónov eur určených na vedu, výskum a inovácie, ktoré mali udržať mladých vedcov na Slovensku, na súkromné príjmy viacerých ľudí. Peniaze mali podľa PS smerovať najmä na ministerstvo vnútra, ministerstvo školstva a na úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. PS podľa Kišša podá infožiadosť a bude sa na túto tému pýtať.
Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku označil tvrdenia PS za nepravdivé. Zdôraznil, že financie určené na vedu a výskum putujú výlučne na podporu kľúčových oblastí vrátane masívnych investícií do modernizácie výskumnej infraštruktúry a udržania talentov na Slovensku. Pripomenul zároveň, že financie z Plánu obnovy podliehajú prísnym auditom EÚ a sú striktne viazané na konkrétne, merateľné výsledky.
„Účelové tvrdenia PS svedčia o neznalosti faktov. Žiadne finančné zdroje neboli krátené na vedu a výskum za účelom použitia na financovanie miezd,“ odkázal odbor komunikácie úradu.
O lžiach v tomto smere hovorí aj Hlas-SD. „Strana Hlas rozumie tomu, že Progresívne Slovensko v snahe podobať sa čo najviac na Igora Matoviča preberá všetky jeho spôsoby politiky vrátane priamych lží,“ uviedlo tlačové oddelenie koaličnej strany.