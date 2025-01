PS vyzýva Fica, aby pre situáciu na katastri odvolal ministra vnútra

Bratislava 9. januára (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby odvolal z funkcie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) v súvislosti so situáciou na katastri. Zároveň chce PS odvolávať ministra v parlamente. Informovalo o tom mediálne oddelenie hnutia.



"Únos katastra je totálny škandál. Za toto zlyhanie je politicky zodpovedný minister vnútra Šutaj Eštok. Ešte dnes vyzveme premiéra Fica, aby ministra vnútra odvolal z funkcie. Zároveň budeme ministra Šutaja Eštoka odvolávať v parlamente. Svoju rolu absolútne nezvláda, odkedy je ministrom, kopí iba jedno zlyhanie za druhým. A doplácajú na to každý deň ľudia po celom Slovensku," vyhlásil predseda PS Michal Šimečka.



Služby katastra nie sú dostupné od utorka (7. 1.). Ministerstvo vnútra SR v stredu (8. 1.) potvrdilo, že informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, zasiahol rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené.



Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.