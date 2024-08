PS vyzýva Hlas-SD, aby žiadal rekonštrukciu vlády

Bratislava 15. augusta (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva koaličnú stranu Hlas-SD, aby žiadala rekonštrukciu vlády. Odísť by podľa PS mala najmä ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Na tlačovej konferencii o tom informovali predseda PS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Michal Šimečka a podpredsedníčka PS Zora Jaurová.



Výmena dvoch ministrov súčasnej vlády je podľa Šimečku aj v záujme Hlasu-SD. Tvrdí, že voliči tejto vládnej strany nesúhlasia s nižšími trestami, ktoré priniesla novela trestných kódexov z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ani s krokmi Šimkovičovej v oblasti kultúry.



"Stále máte možnosť zapísať sa do dejín inak, než len ako slepé črevo strany Smer-SD. Stále môžete ukázať, že vaša existencia v tejto koalícii má zmysel. Myslím, že aj vaši voliči očakávali od strany Hlas-SD v tejto koalícii, že bude hlasom zdravého rozumu. Že bude brzdiť a tlmiť tie najhoršie impulzy napríklad z dielne Slovenskej národnej strany," apeloval na koaličných politikov Šimečka.



Podľa Jaurovej poslanci Hlasu-SD s krokmi ministerky Šimkovičovej v oblasti kultúry nesúhlasia, no napriek tomu za ne hlasujú. Jaurová ich vyzvala, aby vo štvrtok prišli na mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre kultúru a médiá, na ktorom chcú opoziční poslanci diskutovať o odvolaní riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a riaditeľky Slovenskej národnej galérie Alexandry Kusej.



"Opozičným politikom, ktorí burcujú spoločnosť nenávisťou, želáme rozum a zodpovednosť. Hlas sa bude naďalej venovať práci pre ľudí, aby sa na Slovensku žilo lepšie," reagoval minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok na sociálnej sieti.