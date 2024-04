PS vyzýva Druckera a vládu zatvoriť reedukačné centrum v Bystričanoch

Bratislava 23. apríla (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a vládu, aby zatvorili reedukačné centrum v Bystričanoch. Predstavitelia PS realizovali vlastný prieskum zariadenia, v ktorom podľa ich slov dochádza k porušovaniu pravidiel. Zistenia hnutiu potvrdili bývalí zamestnanci aj niekdajší chovanec.



Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Tina Gažovičová (PS) absolvovala v uplynulých šiestich týždňoch stretnutia v súvislosti s reedukačnými centrami. "Vzdelávanie detí v centre bolo len pro forma. Informácie o sexuálnom násilí medzi chovancami v zariadení ignorovali a nezabezpečili ochranu zneužívanému chlapcovi. A v centre dlhodobo nepôsobil žiadny psychológ ani zdravotnícky pracovník, vieme dokonca o prípade, keď lieky deťom podávala skladníčka. Dávkovanie svojvoľne menila, čo malo negatívny vplyv na správanie detí," uviedla na tlačovej konferencii Gažovičová s tým, že zariadenie stojí štát viac ako 600.000 eur ročne a neplní si svoj účel.



PS zároveň informovalo o svojich návrhoch opatrení, ktoré by mali prispieť k systémovej zmene reedukačných centier. Zlepšiť podľa hnutia treba úvodnú diagnostiku, ako aj metodickú podporu odborníkov. "S ohľadom na zistenia navrhujeme povinnú supervíziu pre zamestnancov a posilnenie kontrol v centrách. Je najvyšší čas zaviesť nulovú toleranciu k násiliu a k nedodržiavaniu zákona," dodala Gažovičová.



Podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík (PS) pripomenula, že minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) prisľúbil navýšenie počtu kurátorov o 64 tak, aby na každého kurátora prislúchal dohľad nad 55 deťmi. "Vízia sa však nepretavila do reality, do projektu sa zatiaľ zapojila len asi polovica úradov práce," uviedla s tým, že problém si vyžaduje oveľa viac, ako len navýšenie počtu kurátorov.



Predseda poslaneckého klubu PS Martin Dubéci zároveň priblížil, že po zverejnení správy generálneho prokurátora Maroša Žilinku mu v januári prisľúbil vtedajší predseda parlamentu Peter Pellegrini, že sa parlament bude v čo najrýchlejšom termíne zaoberať touto témou. Žilinka vtedy žiadal o vystúpenie v parlamente, čo sa doteraz neudialo. Dubéci to považuje za vizitku vládnej koalície, ktorá neplní sľuby.



Drucker v marci informoval, že ministerstvo školstva realizovalo opatrenia vo všetkých 13 reedukačných centrách. Avizoval, že do 30. apríla by mohli predložiť podrobné kroky, ako chcú vyriešiť všetky problémy v reedukačných centrách.